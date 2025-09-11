『しあわせな結婚』今夜最終回 阿部サダヲ「ああ、こうやって終わるんだ」
俳優の阿部サダヲが主演を務め、松たか子が共演するテレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』（毎週木曜 後9：00）が、きょう11日に放送される。それに先立って、阿部、松、脚本家・大石静氏が囲み取材に参加し、最終話をアピールした。
【集合ショット】キュートすぎる！ポーズを決める阿部サダヲ＆松たか子ら
本作は、大石氏がNHK大河ドラマ『光る君へ』以来初の連続ドラマとして手がけた、夫婦の愛を問う令和のホームドラマ。松と阿部は、映画『ジヌよさらば〜かむろば村へ〜』（2015年）以来、10年ぶりとなる夫婦役で“マリッジ・サスペンス”という新境地に挑む。
最終話を前に、見どころを問われると、大石氏は「最終話についてはしゃべっちゃいけないって言われて出てきた」と笑いを誘い、「終わっちゃって寂しいなと思いました。連続ドラマは出会いがあって別れがある寂しさが素敵なところですが」と語った。
阿部は「ああ、こうやって終わるんだ。なるほどと思いました」とリアクションで紹介。松は「8話までにいろんなことが起きて、乗り越えられていたのかはわからないですが、それを乗り越えての最終話なんだなとしみじみ」と話し、「ネルラに関しては、秘密ごとを小出しにしないといけないんだなと。まだ出てくるので、ドキドキしながら楽しみにしていただけたらと思います」と期待を高めた。
