俳優の阿部サダヲ（55）、女優の松たか子（48）、脚本家の大石静氏（73）が11日、都内でこの日最終回を迎えるテレビ朝日ドラマ「しあわせな結婚」（木曜後9・00）の囲み取材に出席した。大石氏は撮影秘話を明かした。

人気弁護士の主人公が運命の出会いを機に電撃結婚するも、妻には大きな秘密があり運命が動き出す物語。秘密が暴かれていく中で夫婦の愛を問う。豪華俳優陣の演技と先の読めない展開で、第1話の見逃し配信数がテレビ朝日系木曜ドラマ史上最速で100万回を突破するなど、大きな話題を集めた。

ドラマでは杉野遥亮演じる刑事・黒川竜司が松演じるネルラへの恋心を胸に秘めながらラーメンやケーキを“爆食”するシーンが話題になった。

大石氏は「あの人を好きだなとかあの人のことを気になるなっていうのをセリフにしたら面白くもなんともないじゃないですか。それをどう表現するかを考えるのか私の仕事」と語った。「杉野くんだったらラーメンかき込んでいたらセクシーじゃないかなとかケーキ食べるのは意外だからかわいいんじゃないかとか」と演出の意図を明かし、「あの時8個も食べたらしいです」と明かして、報道陣を驚かせた。