10日、都内で「ニベア ルーセント ビューティ 美容液ボディミルク」発売記念PRイベントが行われ、フリーアナウンサーで俳優の田中みな実（38）が登壇した。

【映像】田中みな実の美しいデコルテ

イベントでは、田中のデコルテに自身が出演するCM映像を投影する「デコルテ美肌スクリーン」という、前代未聞のデモンストレーションが行われた。

そんな田中は、自身のボディーケアについて次のように明かした。

田中「ボディーケアは日々の積み重ねかなと思っているので、確かに（CM撮影の）前日はより念入りにっていう気持ちでやったりはするんですけど、毎日の積み重ねが一番大切かなと思ってます」

また、ボディーケアに関する相談コーナーでは、「日焼け」と「乾燥」の肌に関する相談を受けると、田中はこのように答えた。

田中「何歳になっても手遅れということはないことをまず分かって頂きたいです。外でのお仕事をされてる方は、UV対策をしっかりして頂きたいというのはもちろんあるんですけど、それでもうっかり焼けてしまったとか、この紫外線は本当に年々強くなっているので、その後のケアがものを言うなと思っています」

（『ABEMA Morning』より）