フリーアナウンサーの徳光和夫（84）が11日、都内で「ワタミの宅食」新商品発表会に出席した。

同社のアンバサダーを務め、宅配料込みで1食あたり450円が売りの新商品「好い日の御膳」のCMに出演。同社の渡邉美樹氏（65）とは、渡邉氏が駆け出しの頃から親交があるという。

最近気になるニュースを聞かれた徳光は7日に2リーグ制史上最速で、7度目のリーグ優勝をした阪神タイガースを挙げた。徳光は芸能界屈指の巨人ファン。「あまりにも強すぎたので、来年、阪神はパリーグに行ってほしい」と阪神の強さに脱帽した。

独走の要因は藤川球児監督の頭脳と分析。「常に前向きで、満遍ない目線で選手を見ている」と手腕を高く評価した。

野球の話題を振られた渡邉氏は昨年ワールドシリーズを制したドジャースのチャンピオンリングを所有していることを告白した。経営する「ワタミ」がドジャースのクラブハウスにケータリングを提供する会社を買収。その縁でリングを手にしたという。

渡邉氏は「会長室に飾っています。それ以来ドジャースに対する思い入れが強くなりました。毎日応援してます」と語った。その事実を知った徳光は仰天し「日本とアメリカ、食の二刀流ですね」と粋なコメントを残した。