「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日正午現在で、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



この日の東京株式市場でＩＧＳはストップ高。同社は前週末５日、企業に向けた従業員の能力・行動測定のための３６０度評価ツール「ＧＲＯＷ３６０＋（グロー・サンロクマル・プラス）」を提供開始すると発表した。これを受けて同日の株価はストップ高となり、週明けからも荒い値動きながら上値指向を継続。物色人気化となるなか、買いを予想する向きが引き続き多いようだ。



出所：MINKABU PRESS