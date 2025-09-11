★人気テーマ・ベスト１０

１ 下水道

２ 人工知能

３ データセンター

４ 国土強靱化

５ 半導体

６ 量子コンピューター

７ 核融合発電

８ 防衛

９ ＪＰＸ日経４００

１０ ステーブルコイン



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「サイバーセキュリティ」が１７位となっている。



自民党は１０日、石破茂首相（党総裁）の退陣表明を受けた総裁選について、２２日に告示し、１０月４日に議員投票・開票するとの日程を正式に決めた。市場では前回の自民総裁選で党員投票トップだった高市早苗前経済安保相を次期総裁の有力候補として、同氏の重点政策に関わる銘柄を物色する動きがみられており、これまでに「高市トレード」として盛り上がった経緯があるサイバーセキュリティー関連株への関心が高まっている。



また、警察庁が８月２８日に公表した２０２６年度の概算要求で、サイバー対策費として計６４億５７００万円（２５年度の当初予算は５６億９２００万円）を盛り込んだことにも注目。サイバー空間の脅威が深刻化するなか、対処能力の向上に５１億５７００万円（同４４億５９００万円）、人的基盤の強化及び研究の推進に７億１２００万円（同６億７９００万円）、官民連携及び国際連携の推進に５億８８００万円（同５億５３００万円）を支出するとしている。



主な関連銘柄としては、デジタルアーツ<2326.T>、ソリトンシステムズ<3040.T>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692.T>、網屋<4258.T>、サイバーセキュリティクラウド<4493.T>、テリロジーホールディングス<5133.T>などが挙げられる。



出所：MINKABU PRESS