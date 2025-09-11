Ç¨¤ìÈ±¥·ー¥¹¥ëー¥Ð¥ó¥°¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤È¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¤Î¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡ªÑ³¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡Ö¸«¤È¤ì¤¿¡×¡Ö¾Â¤¬¿¼¤¤¡×¡Ö´Å¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×
¢£¡Ö¥¯¥é¥·¥«¥ëstyle¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸þ°æ¹¯Æó¤È¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤¬Ñ³¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡ØS Cawaii!¡Ù¡¿¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥°①～②
»¨»ï¡ØS Cawaii!¡ÙÊÔ½¸Éô¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢9·î17ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØS Cawaii!¡Ù2025Ç¯11·î¹æÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢Snow Man¸þ°æ¹¯Æó¤È¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡£
10·î31Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£
¡Ö¥¯¥é¥·¥«¥ëstyle¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿§Ì£¤Î°ã¤¦½©´¶¥Þ¥·¥Þ¥·¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤¬Ñ³¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡£¸þ°æ¤ÏÇ¨¤ìÈ±¥·ー¥¹¥ëー¥Ð¥ó¥°¡¢¿¹ºê¤Ï¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¸«¤È¤ì¤¿¡×¡Ö¾Â¤¬¿¼¤¤¡×¡Ö´Å¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£