「DOMOTO」の堂本光一（46）が10日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。VTR出演した元「KAT―TUN」の上田竜也（41）からのタレコミにタジタジになる場面があった。

上田は舞台「Endless SHOCK」で堂本と共演。堂本への不満として「本番の1分前、幕が上がる寸前に“最後のせりふを変えてくれ”って言われて。結構ガラッと変えられたんですよ」と打ち明けた。

また、開幕直前のリクエストに「待って待って、なんだっけ？っていうふうになって。結局本番覚えてはいたんですけど、噛（か）んだんですよ」と振り返り、「だから、もうちょっと前もって言ってほしいなっていう」としぶしぶ吐露。そのことをずっと覚えているため、「ずっと根に持ってるってことなんで。そこだけは物申したいです」と堂本に懇願した。

スタジオの堂本は「思いついちゃったんでしょうがないですよね」と申し訳なさそうにコメント。舞台の公演期間によくあることとして「舞台が終わって、ダメ出しではないですけど変えた方がいいなとか、気になるところあったなとか。終わった瞬間忘れるんですよ」と説明し、思い出せずにいたところ「始まると思い出すんですよ」と明かした。

上田が話した本番直前の一幕も回想。階段の上でスタンバイしていた堂本が、下にいる上田に「竜也、あそここうやって変えてや、OK！」と伝えると、すぐさま幕が上がるというスリリングな状況。お笑いコンビ「ナインティナイン」矢部浩之から「そら、焦るわな」という声が上がると、堂本は「でも、逆にやられたら本当にイラっとします」とぶっちゃけていた。