¡Ö¿å¥À¥¦¡×¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢¤â¤·¤â´ê¤¤¤¬³ð¤¦¤Ê¤é¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óÉü³è¡ª¡×¤Ç¥Í¥Ã¥È¥¶¥ï¤Ä¤¯
¡¡£±£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢£·¤Ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤ì¤Ð´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤¦¡Ö£Ç£Ð£Ó¥Ü¡¼¥ëÁèÃ¥Àï¡×¤òÊüÁ÷¡£¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿´ê¤¤¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¢ºë¶Ì¡¢¿ÀÆàÀî¤Ë»¶¤Ã¤¿£·¤Ä¤Î£Ç£Ð£Ó¥Ü¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Î´ê¤¤»ö¤¬£±¤Ä¤À¤±³ð¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¡£¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¤ÎÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¡¢¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¤Î¼ò°æµ®»Î¤ÎÀÄ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤ÇÅ¨¥Á¡¼¥à¤Î¥Ü¡¼¥ë£³¸Ä¤ò¼Ö¤ÎÃæ¤«¤éÅð¤ß½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²£ÉÍ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤âÃµ¤·¤À¤·¡¢¹â¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¾ì½ê¡¦ÆîÂÊÁ¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢Áá¤¯¤â´ê¤¤»ö¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¡©¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡£¤³¤³¤Ç¤·¤ó¤¤¤Á¤¬¡Ö´ê¤¤»ö¤Ã¤¹¤è¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óÉü³è¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¥À¥á¡©¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¼ò°æ¤¬¡ÖËÜÍè¡¢£·¤Ä¤Îµå¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦»È¤¤Êý¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£¤·¤ó¤¤¤Á¤â¡Ö¤½¤¦¤ä¤Í¤ó¡£¸ç¶õÀ¸¤ÊÖ¤é¤»¤Æ¡¢¥¯¥ê¥ê¥óÀ¸¤ÊÖ¤é¤»¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤â¡¢Âçºê¤¬¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢»à¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¾¡Éé¤È¤Ê¤ê¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡õÀÐÀî»É¿ÈÁÈ¤ËÇÔ¤ì¡¢¤³¤Î´ê¤¤¤Ï¸¸¤Ë¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óÀ¸¤ÊÖ¤é¤»¤ë¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¿å¥À¥¦¤Ç¤â¤·¤ó¤¤¤Á¤¬¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óÉü³èÆ÷¤ï¤»¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¿À¤ÎÎÏ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë£÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤â£Ø¤Ç¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤òá´¤é¤»¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£