yonige¡¢¿·¶Ê¡Östrattera¡×MV¸ø³«
yonige¤¬¡¢¿·¶Ê¡Östrattera¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢Æ¦¼Æ¤ÎÂç·²¤Î¡ÖÆ¦¥µ¥ó¥À¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎMV¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ësoni¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿ºîÉÊ¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î³Æ²ñ¾ì¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀµÞ¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê±éÁÕ¡¢¤½¤·¤ÆÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¾ð¤òÅÇ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê²Î¾§¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°ì¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
±ÇÁü²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢yonige¥á¥ó¥Ð¡¼2Ì¾¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÚ´ïÂçÍÎ¡¢¥Û¥ê¥¨¤é¤â»²²Ã¤·¤Æ¡¢¡È¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥«¥ª¥¹¤Ê¥°¥ë¡¼¥×Æ¤ÏÀ²ñ¤ò¹Ô¤¦ÀßÄê¤ÎÃæ¡¢¡ÖÉÔ°Â¡¦¼¹Ãå¡¦¸ÉÆÈ¡¦´ñÊÊ¡×¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Î¡ÈÀÅ¤«¤Ê°Û¾ï¡É¤ò»ý¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢5·î29ÆüÀéÍÕ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿yonige»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¡ãyonige ¡ÁHoming tour¡Á¡ä¤ÏÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10·î1Æü¤ÎÅìµþ¡¦Zepp DiverCity¸ø±é¤Ç¤Î¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼¤È¤Î2¥Þ¥ó´Þ¤á¡¢Ï¢Æü¡¢¿·µì¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÁ´¤Æ¤ò¶Å½Ì¤·¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Ö¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
◾️¡Östrattera¡×
ÇÛ¿®URL¡§https://t.co/NwUAuCwd6H
◾️¡ãyonige 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¡Öyonige ¡ÁHoming tour¡Á¡×¡ä
2025Ç¯¡¡¢¨½ªÎ»¸ø±é¤Ï¾ÊÎ¬
9/13¡ÊÅÚ¡Ë¼¯»ùÅç at ¼¯»ùÅçSR HALL
9/14¡ÊÆü¡ËµÜºê at µÜºêLAZARUS
9/16¡Ê²Ð¡ËÂçÊ¬ at ÂçÊ¬clubSPOT <¥ï¥ó¥Þ¥ó>
9/17¡Ê¿å¡ËÊ¡²¬ at Ê¡²¬ LIVE HOUSE OP¡Çs <¥ï¥ó¥Þ¥ó>
10/01¡Ê¿å¡ËÅìµþ at ÅìµþZepp DiverCity
10/3¡Ê¶â¡ËÆÊÌÚ at HEAVEN¡ÇS ROCK±§ÅÔµÜ2/3(VJ-4)
10/15¡Ê¿å¡Ë)»³¸ý at LIVE rise ¼þÆî
10/16¡ÊÌÚ¡ËÅçº¬ at ½Ð±ÀAPOLLO
10/18¡ÊÅÚ¡ËÆàÎÉ at ÆàÎÉNEVER LAND
10/19¡ÊÆü¡ËÏÂ²Î»³ at ÏÂ²Î»³CLUB GATE
10/21¡Ê²Ð¡ËÀÐÀî at ¶âÂô vanvan V4 <¥ï¥ó¥Þ¥ó>
10/24¡Ê¶â¡ËµÜ¾ë at ÀçÂæLIVE HOUSE enn 2nd <¥ï¥ó¥Þ¥ó>
11/3¡Ê·î¡Ë¿ÀÆàÀî at ²£ÉÍF.A.D <¥ï¥ó¥Þ¥ó>
11/15¡ÊÅÚ¡Ë»°½Å at ¾¾ºåM¡ÇAXA
11/16¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë at ¿À¸Í ÂÀÍÛ¤È¸×<¥ï¥ó¥Þ¥ó>
11/18¡Ê²Ð¡ËÄ¹ºê at Ä¹ºêAstro space
11/19¡Ê¿å¡Ëº´²ì at º´²ìRAG.G
11/21¡Ê¶â¡Ë·§ËÜ at ·§ËÜDjango
11/22¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç at ¹ÅçCAVE-BE <¥ï¥ó¥Þ¥ó>
11/24¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë´ôÉì at ´ôÉìants
12/3¡Ê¿å¡ËÅìµþ at ÅìµþZepp Shinjuku <¥ï¥ó¥Þ¥ó>
12/5¡Ê¶â¡Ë²Æì at ÆáÇÆOutput <¥ï¥ó¥Þ¥ó> ¢¨¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é
¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§\4,500¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓ¡Ë
¢¨Åìµþ¸ø±é¤Î¤ß\5,500¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓ¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡yonige ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡yonige ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡yonige ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡yonige ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡yonige ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok