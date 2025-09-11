BE:FIRSTが10月29日にリリースする自身初のベストアルバム『BE:ST』に収録される新曲「Stare In Wonder」が、10月8日より放送が開始されるTVアニメ『ワンダンス』オープニング主題歌に決定した。

『ワンダンス』は講談社の月刊コミック誌「アフタヌーン」にて連載されている累計発行部数110万部突破の人気漫画シリーズ。日本のみならず海外でも高い人気を誇り、10言語で出版され、北米の漫画賞“You Should Read This Manga 2023”においては「アニメ化を期待する作品」として賞を受賞した。国内外のファンから映像化を待ち望まれる中、遂に来月8日にアニメ放送が開始される。放送は2025年10月8日より、毎週水曜よる11時45分〜テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて開始される。

新曲「Stare In Wonder」は、『ワンダンス』のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。原作の愛読者であるSKY-HIが、作者・珈琲先生との対話を重ね、主人公・小谷花木がダンスを通じて成長していく物語世界を音楽で表現している。

BE:FIRSTの数々の名曲を手がけてきたINIMIのSunnyとLOAR、MONJOEを迎えて制作された本楽曲は、雑音の多い世界の中で、音にのみ向き合って弱い自分を打破していく瞬間を一曲に落とし込んでおり、原作のストーリーに忠実でありながらもBE:FIRST自身がゼロから歩みを進めてきたストーリーとも重ね合わせながら楽しむことができる、ダンサブルでエモーショナルな仕上がりとなっている。

「Stare In Wonder」は10月29日(水)にリリースされる自身初のベストアルバム「BE:ST」に新曲として収録される。MV盤には「Stare In Wonder」のSpecial Dance Performance映像が、BMSG MUSIC SHOP盤にはSpecial Dance Performance映像に加え、撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenens映像も収録される。

TVアニメ『ワンダンス』 放送情報

2025年10月8日より毎週水曜よる11時45分〜

テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠ほかにて放送開始

※一部地域を除く

◾️ベストアルバム『BE:ST』

2025年10月29日（水）リリース

予約：https://BEFIRST.lnk.to/BEST

特設サイト：https://befirst-sp.com/BEST/

CD_01 Mood

1.Shining One (Re-recorded)

2.Bye-Good-Bye

3.Be Free

4.Message

5.Smile Again

6.Grow Up

7.Glorious

8.Blissful

9.Sailing

10.夢中

11.空

12.Secret Garden

13.タイトル未定2

Bonus Track

14.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE

15.Smile Again -From THE FIRST TAKE



CD_02 Banger

1.Gifted.

2.Brave Generation

3.Betrayal Game

4.Move On

5.Scream

6.BF is…

7.Milli-Billi

8.Boom Boom Back

9.Salvia

10.Mainstream

11.Masterplan

12.Slogan

13.Spacecraft

14.GRIT

15.タイトル未定3

16.タイトル未定4

Bonus Track

17.Gifted. -Orchestra ver.-



◆形態/品番/価格：

○AL3枚組(スマプラ対応)】初回生産限定

品番 : AVCD-63779〜81

価格 : \5,060 (税込) \4,600 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！



○AL2枚組+DVD(スマプラ対応)LIVE盤

品番 : AVCD-63782〜3/B

価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



○AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)LIVE盤

品番 : AVCD-63784〜5/B

価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



◆映像収録内容（AVCD-63782〜3/B・AVCD-63784〜5/B）

BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York

1.Mainstream

2.Spacecraft

3.Brave Generation

4.Boom Boom Back

5.Milli-Billi

6.Grow Up

7.Softly

8.SOS

9.Spin!

10.Masterplan

11.Scream

12.Don’t Wake Me Up

13.GRIT

14.Shining One

15.Sailing

16.Bye-Good-Bye

17.Blissful



○AL2枚組+DVD(スマプラ対応)MV盤

品番 : AVCD-63786〜7/B

価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



○AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)MV盤

品番 : AVCD-63788〜9/B

価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



◆映像収録内容（AVCD-63786〜7/B・AVCD-63788〜9/B）

Mood

1.Shining One -Music Video-

2.Bye-Good-Bye -Music Video-

3.Message -Music Video-

4.Smile Again -Music Video-

5.Glorious -Special Movie-

6.Blissful -Music Video-

7.Sailing -Music Video-

8.夢中 -Recording Video-

9.空 -Music Video-

10.Secret Garden -Music Video-

11.タイトル未定2 -Music Video-

Bonus Track

12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE

13.Smile Again -From THE FIRST TAKE



Banger

14.Gifted. -Music Video-

15.Betrayal Game -Music Video-

16.Scream -Music Video-

17.Milli-Billi -Special Dance Performance-

18.Boom Boom Back -Music Video-

19.Mainstream -Music Video-

20.Masterplan -Music Video-

21.Spacecraft -Music Video-

22.GRIT -Music Video-

23.タイトル未定3 -Music Video-

Bonus Track

24.Gifted. -Orchestra ver.-



○AL2枚組+DVD4枚組(スマプラ対応)初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

品番 : AVC1-63792〜3/B〜E

価格 : \18,700 (税込) \17,000 (税抜)

仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様

特典(封入) : フォトブック



○AL2枚組+Blu-ray Disc4枚組(スマプラ対応)初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

品番 : AVC1-63794〜5/B〜E

価格 : \18,700 (税込) \17,000 (税抜)

仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様

特典(封入) : フォトブック



◆映像収録内容（AVC1-63792〜3/B〜E・AVC1-63794〜5/B〜E）

○Music Video

Mood

1.Shining One -Music Video-

2.Bye-Good-Bye -Music Video-

3.Message -Music Video-

4.Smile Again -Music Video-

5.Glorious -Special Movie-

6.Blissful -Music Video-

7.Sailing -Music Video-

8.夢中 -Recording Video-

9.空 -Music Video-

10.Secret Garden -Music Video-

11.タイトル未定2 -Music Video-

Bonus Track

12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE

13.Smile Again -From THE FIRST TAKE



Banger

14.Gifted. -Music Video-

15.Betrayal Game -Music Video-

16.Scream -Music Video-

17.Milli-Billi -Special Dance Performance-

18.Boom Boom Back -Music Video-

19.Mainstream -Music Video-

20.Masterplan -Music Video-

21.Spacecraft -Music Video-

22.GRIT -Music Video-

23.タイトル未定3 -Music Video-

Bonus Track

24.Gifted. -Orchestra ver.-



○LIVE

BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York

1.Mainstream

2.Spacecraft

3.Brave Generation

4.Boom Boom Back

5.Milli-Billi

6.Grow Up

7.Softly

8.SOS

9.Spin!

10.Masterplan

11.Scream

12.Don’t Wake Me Up

13.GRIT

14.Shining One

15.Sailing

16.Bye-Good-Bye

17.Blissful



○Behind The Scenes

・BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes

・“BE:ST” -Jacket Shooting Behind The Scenes-

・タイトル未定2 -Behind The Scenes-

・タイトル未定3 -Behind The Scenes-



○LIVE BE:ST

Selected by BESTY



○特殊商品(スマプラ対応)初回受注限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ

[販売期間：2025/9/7（日）23:59まで]

品番 : AVZ1-63796〜8

POS : 498806463796/6

価格 : \8,360 (税込) \7,600 (税抜)

仕様 : デジパック

特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

同梱 : オリジナルグッズ

「フォトスタンド（オリジナル集合フォトカード付き）」

特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！



◆応募抽選特典シリアル内容

8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayとのW購入で応募可能！

8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayに封入されているシリアルコードと10/29発売「BE:ST」に封入されているシリアルコードが1つずつ必要となります。

対象商品各1つのシリアルコードで1口分の応募が可能です。

※「BE:ST」に封入されているシリアルコードのみで応募可能な特典もございます。内容は後日ご案内予定です。



A賞：W購入者限定上映会1

※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）

日程 2026年2月28日（土）

B賞：W購入者限定上映会2

※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）

日程 2026年3月1日（日）

C賞：直筆サイン入りアナログサイズカード

D賞：クリアファイル



○応募期間

2025年10月28日（火）正午〜2025年12月15日（月）23:59まで

特設サイト： https://befirst-sp.com/BEST/

◆CD収録内容（全品番共通）CD_01 Mood1.Shining One (Re-recorded)2.Bye-Good-Bye3.Be Free4.Message5.Smile Again6.Grow Up7.Glorious8.Blissful9.Sailing10.夢中11.空12.Secret Garden13.タイトル未定2Bonus Track14.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE15.Smile Again -From THE FIRST TAKECD_02 Banger1.Gifted.2.Brave Generation3.Betrayal Game4.Move On5.Scream6.BF is…7.Milli-Billi8.Boom Boom Back9.Salvia10.Mainstream11.Masterplan12.Slogan13.Spacecraft14.GRIT15.タイトル未定316.タイトル未定4Bonus Track17.Gifted. -Orchestra ver.-◆形態/品番/価格：○AL3枚組(スマプラ対応)】初回生産限定品番 : AVCD-63779〜81価格 : \5,060 (税込) \4,600 (税抜)初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！○AL2枚組+DVD(スマプラ対応)LIVE盤品番 : AVCD-63782〜3/B価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード○AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)LIVE盤品番 : AVCD-63784〜5/B価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード◆映像収録内容（AVCD-63782〜3/B・AVCD-63784〜5/B）BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York1.Mainstream2.Spacecraft3.Brave Generation4.Boom Boom Back5.Milli-Billi6.Grow Up7.Softly8.SOS9.Spin!10.Masterplan11.Scream12.Don’t Wake Me Up13.GRIT14.Shining One15.Sailing16.Bye-Good-Bye17.Blissful○AL2枚組+DVD(スマプラ対応)MV盤品番 : AVCD-63786〜7/B価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード○AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)MV盤品番 : AVCD-63788〜9/B価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード◆映像収録内容（AVCD-63786〜7/B・AVCD-63788〜9/B）Mood1.Shining One -Music Video-2.Bye-Good-Bye -Music Video-3.Message -Music Video-4.Smile Again -Music Video-5.Glorious -Special Movie-6.Blissful -Music Video-7.Sailing -Music Video-8.夢中 -Recording Video-9.空 -Music Video-10.Secret Garden -Music Video-11.タイトル未定2 -Music Video-Bonus Track12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE13.Smile Again -From THE FIRST TAKEBanger14.Gifted. -Music Video-15.Betrayal Game -Music Video-16.Scream -Music Video-17.Milli-Billi -Special Dance Performance-18.Boom Boom Back -Music Video-19.Mainstream -Music Video-20.Masterplan -Music Video-21.Spacecraft -Music Video-22.GRIT -Music Video-23.タイトル未定3 -Music Video-Bonus Track24.Gifted. -Orchestra ver.-○AL2枚組+DVD4枚組(スマプラ対応)初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品品番 : AVC1-63792〜3/B〜E価格 : \18,700 (税込) \17,000 (税抜)仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様特典(封入) : フォトブック○AL2枚組+Blu-ray Disc4枚組(スマプラ対応)初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品品番 : AVC1-63794〜5/B〜E価格 : \18,700 (税込) \17,000 (税抜)仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様特典(封入) : フォトブック◆映像収録内容（AVC1-63792〜3/B〜E・AVC1-63794〜5/B〜E）○Music VideoMood1.Shining One -Music Video-2.Bye-Good-Bye -Music Video-3.Message -Music Video-4.Smile Again -Music Video-5.Glorious -Special Movie-6.Blissful -Music Video-7.Sailing -Music Video-8.夢中 -Recording Video-9.空 -Music Video-10.Secret Garden -Music Video-11.タイトル未定2 -Music Video-Bonus Track12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE13.Smile Again -From THE FIRST TAKEBanger14.Gifted. -Music Video-15.Betrayal Game -Music Video-16.Scream -Music Video-17.Milli-Billi -Special Dance Performance-18.Boom Boom Back -Music Video-19.Mainstream -Music Video-20.Masterplan -Music Video-21.Spacecraft -Music Video-22.GRIT -Music Video-23.タイトル未定3 -Music Video-Bonus Track24.Gifted. -Orchestra ver.-○LIVEBE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York1.Mainstream2.Spacecraft3.Brave Generation4.Boom Boom Back5.Milli-Billi6.Grow Up7.Softly8.SOS9.Spin!10.Masterplan11.Scream12.Don’t Wake Me Up13.GRIT14.Shining One15.Sailing16.Bye-Good-Bye17.Blissful○Behind The Scenes・BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes・“BE:ST” -Jacket Shooting Behind The Scenes-・タイトル未定2 -Behind The Scenes-・タイトル未定3 -Behind The Scenes-○LIVE BE:STSelected by BESTY○特殊商品(スマプラ対応)初回受注限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ[販売期間：2025/9/7（日）23:59まで]品番 : AVZ1-63796〜8POS : 498806463796/6価格 : \8,360 (税込) \7,600 (税抜)仕様 : デジパック特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード同梱 : オリジナルグッズ「フォトスタンド（オリジナル集合フォトカード付き）」特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！◆応募抽選特典シリアル内容8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayとのW購入で応募可能！8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayに封入されているシリアルコードと10/29発売「BE:ST」に封入されているシリアルコードが1つずつ必要となります。対象商品各1つのシリアルコードで1口分の応募が可能です。※「BE:ST」に封入されているシリアルコードのみで応募可能な特典もございます。内容は後日ご案内予定です。A賞：W購入者限定上映会1※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）日程 2026年2月28日（土）B賞：W購入者限定上映会2※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）日程 2026年3月1日（日）C賞：直筆サイン入りアナログサイズカードD賞：クリアファイル○応募期間2025年10月28日（火）正午〜2025年12月15日（月）23:59まで特設サイト： https://befirst-sp.com/BEST/