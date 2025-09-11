緑仙 × ツァール＆ロイガー・インターステラ、コラボ楽曲をリリース＋TVアニメ『ネクロノミ子』に緑仙がゲスト出演「最後まで一緒にミコを応援します！」
緑仙 × ツァール＆ロイガー・インターステラによるコラボ楽曲「確証論 feat. ツァール＆ロイガー・インターステラ」が9月16日AM0時にデジタルリリースされることが決定した。
バーチャルライバーグループにじさんじ所属“緑仙”の楽曲「確証論」が、オリジナルTVアニメ『ネクロノミ子のコズミックホラーショウ』のオープニング主題歌に起用中だ。「確証論 feat. ツァール＆ロイガー・インターステラ」は、主題歌アーティスト緑仙と、作中では邪神として登場するツァール＆ロイガー・インターステラが楽曲でコラボレーションするというもの。強烈な個性のぶつかり合いが聴きどころのひとつとなった。
また、TVアニメ『ネクロノミ子のコズミックホラーショウ』」第12話に緑仙がゲスト出演することが決定した。緑仙のコメントを以下にお届けしたい。
「実はアフレコ初参加！なオープニング主題歌「確証論」を歌わせていただいてる緑仙です。
配信者目線でミコの気持ちが分かると初回から言っているからこそ最後はハッピーエンドを迎えて欲しい気持ちでいっぱいですがどうなるのでしょうか…！
最後まで一緒にミコを応援します！」
──緑仙
©2025 メガロックス社広報宣伝部
■緑仙「確証論 feat. ツァール＆ロイガー・インターステラ」
2025年9月16日(火)AM0時 配信開始
配信リンク：https://ryushen.lnk.to/kakushoron_featPR
▶ツァール＆ロイガー・インターステラ プロフィール
「忌まわしき双子」。風の精にして悪戯者の双子の邪神。「コズミックホラーショウ」番組アシスタントディレクターで、上司のハスターにこき使われている。
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Zhar_Lloigor
Xアカウント：https://x.com/Zhar_Lloigor
■ツァール＆ロイガー・インターステラ「確証論」(cover)
2025年8月26日(火)配信開始
配信リンク：https://ryushen.lnk.to/ksrcoverPR
Lyrics：緑仙, RUCCA
Music & Arrangement：eba
Vocal：ツァール＆ロイガー・インターステラ
Guitar：eba (cadode)
Bass：三島想平 (cinema staff )
Drums：ゆーまお (ヒトリエ)
Movie Editor：Kazz Fukuda
■緑仙デジタルシングル「確証論」
2025年7月2日(水)配信開始
配信リンク：https://ryushen.lnk.to/kakushoronPR
歌詞：https://www.uta-net.com/song/375512/
■TVアニメ『ネクロノミ子のコズミックホラーショウ』
▼放送情報
TOKYO MX：2025年7月1日より毎週火曜23:30〜
カンテレ：2025年7月1日より毎週火曜25:19〜
ＢＳ日テレ：2025年7月2日より毎週水曜24:00〜
CBCテレビ：2025年7月1日より毎週火曜26:33〜
RKB毎日放送：2025年7月1日より毎週火曜27:00〜
▼配信情報
U-NEXT・アニメ放題にて7月1日(火)23:30〜地上波同時・WEB最速配信
ほか各配信プラットフォームにて 7月5日(土)12:00〜順次配信
https://anime-necronomico.help/onair/
▼スタッフ
原作：TOKYO邪神学園
監督：松根マサト
ストーリー原案・シリーズ構成：上江洲誠
キャラクター原案：鈴木次郎
キャラクターデザイン・総作画監督：こすが洋
美術監督：中田洵輝
美術設定：須江信人
色彩設計：伊東さき子
撮影監督：竹沢裕一
３Ｄ制作：サムライピクチャーズ
編集：須藤瞳
音楽：Evan Call
音楽プロデューサー：池田貴博
音楽制作：ミラクル・バス
音響監督：山口貴之
音響制作：dugout
アニメーション制作：Studio五組
▼主題歌
オープニング主題歌：緑仙「確証論」
エンディング主題歌：Vell「PANDORA feat.のあ(from カラフルピーチ)」
▼キャスト
黒廼ミコ：杉山里穂
クトゥルフ／舞夢坂舞由：石見舞菜香
神楽坂カンナ：羽澄なな(新人)
エイタ：川島零士
佐野清司郎：田丸篤志
つかさつぐみ：荻野葉月
NAO-KICHI：市川太一
鷹城ヒロシ：夏目響平
天叢ケイ：渡部紗弓
チクタクマン：安元洋貴
ハスター：興津和幸
ガタノソア：小西克幸
グア：伊藤彩沙
ツァール：ツァール
ロイガー：ロイガー
ハンターJOE：平田広明
公式サイト：https://anime-necronomico.help/
公式X：https://x.com/Necronomico_PR
