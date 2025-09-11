■TVアニメ『ネクロノミ子のコズミックホラーショウ』

▼放送情報

TOKYO MX：2025年7月1日より毎週火曜23:30〜

カンテレ：2025年7月1日より毎週火曜25:19〜

ＢＳ日テレ：2025年7月2日より毎週水曜24:00〜

CBCテレビ：2025年7月1日より毎週火曜26:33〜

RKB毎日放送：2025年7月1日より毎週火曜27:00〜

▼配信情報

U-NEXT・アニメ放題にて7月1日(火)23:30〜地上波同時・WEB最速配信

ほか各配信プラットフォームにて 7月5日(土)12:00〜順次配信

https://anime-necronomico.help/onair/

▼スタッフ

原作：TOKYO邪神学園

監督：松根マサト

ストーリー原案・シリーズ構成：上江洲誠

キャラクター原案：鈴木次郎

キャラクターデザイン・総作画監督：こすが洋

美術監督：中田洵輝

美術設定：須江信人

色彩設計：伊東さき子

撮影監督：竹沢裕一

３Ｄ制作：サムライピクチャーズ

編集：須藤瞳

音楽：Evan Call

音楽プロデューサー：池田貴博

音楽制作：ミラクル・バス

音響監督：山口貴之

音響制作：dugout

アニメーション制作：Studio五組

▼主題歌

オープニング主題歌：緑仙「確証論」

エンディング主題歌：Vell「PANDORA feat.のあ(from カラフルピーチ)」

▼キャスト

黒廼ミコ：杉山里穂

クトゥルフ／舞夢坂舞由：石見舞菜香

神楽坂カンナ：羽澄なな(新人)

エイタ：川島零士

佐野清司郎：田丸篤志

つかさつぐみ：荻野葉月

NAO-KICHI：市川太一

鷹城ヒロシ：夏目響平

天叢ケイ：渡部紗弓

チクタクマン：安元洋貴

ハスター：興津和幸

ガタノソア：小西克幸

グア：伊藤彩沙

ツァール：ツァール

ロイガー：ロイガー

ハンターJOE：平田広明

公式サイト：https://anime-necronomico.help/

公式X：https://x.com/Necronomico_PR