¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÖKING OF PRO-WRESTLING 2025¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¶¨»¿¤¬·èÄê¡ª
¡¡£±£°·î¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö£Ë£É£Î£Ç¡¡£Ï£Æ¡¡£Ð£Ò£Ï¡½£×£Ò£Å£Ó£Ô£Ì£É£Î£Ç¡¡£²£°£²£µ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ë¡¢¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÆÃÊÌ¶¨»¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¥Þ¥Ã¥È¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥í¥´¡¢¾ìÆâ¥Ó¥¸¥ç¥ó¹¹ð¤Ç¤ÏÆ°²è¤¬Î®¤ì¤ëÍ½Äê¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¡Ø£Ë£É£Î£Ç¡¡£Ï£Æ¡¡£Ð£Ò£Ï¡½£×£Ò£Å£Ó£Ô£Ì£É£Î£Ç¡¡£²£°£²£µ¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ò°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±£±£³ÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢£Ç£±ÇÆ¼Ô¤Î£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡Ë¤¬£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤Ï£¹·î£²£¸Æü¿À¸ÍÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¡½À®ÅÄÏ¡¤Î¾¡¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢ÃÝ²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤À¡£
¡¡Ç®Àï¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£