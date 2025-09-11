ÃæÅç¤ß¤æ¤¡¢ºÇ¿·MV½¸¡ØTHE FILM of Nakajima Miyuki ¶¡Ù¡õ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSingles 2000¡ÙÈ¯Çä·èÄê
◾️ºÇ¿·MV½¸¡ØTHE FILM of Nakajima Miyuki ¶¡Ù
2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡û»ÅÍÍ¡§Blu-ray¡ÊÁ´7±ÇÁü ¡Ü ÆÃÅµ±ÇÁü3¡Ë
Blu-ray²Á³Ê¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§YCXW-10038
Blu-ray¹ØÆþ¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1204
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FPFQSDWC|B0FPFSMPY1
¡û»ÅÍÍ¡§DVD¡ÊÁ´7±ÇÁü ¡Ü ÆÃÅµ±ÇÁü3¡Ë
DVD²Á³Ê¡§4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§YCBW-10112
DVD¹ØÆþ¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1205
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FPFRHZCQ|B0FPFSQP7Q
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¡¼ýÏ¿±ÇÁü
1.¡Ö¿´²»¡Ê¤·¤ó¤ª¤ó¡Ë¡× ´Æ½¤¡§²¬ÅÄËûÎ¤ / ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§²£»³Íµ°ìÏ¯¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥ì¡¼¥é¡¼¡Ë¡ö2023Ç¯È¯É½
¡Ê2023Ç¯£¹·î13ÆüÈ¯ÇäSG /±Ç²è¡Ø¥¢¥ê¥¹¤È¥Æ¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Ü¤í¤·¹©¾ì¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
2.¡Ö¶æ¡Ê¤È¤â¡Ë¤Ë¡× ´ÆÆÄ¡§²§Ä¹ Íµ¡¡¡ö2023Ç¯È¯É½
¡¡¡Ê2022Ç¯12·î14ÆüÈ¯ÇäSG /¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØPICU¾®»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
3.¡ÖÇþ¤Î±´¡× ´ÆÆÄ¡§´Ø ÏÂÎ¼ ¡ö2024È¯É½
¡¡ ¡Ê2014Ç¯10·î29ÆüÈ¯ÇäSG /£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
4.¡Ö²¸ÃÎ¤é¤º¡× ´ÆÆÄ¡§²§Ä¹ Íµ ¡ö2012Ç¯È¯É½
¡¡¡Ê2012Ç¯10·î10ÆüÈ¯ÇäSG /ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþÁ´ÎÏ¾¯½÷¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
5.¡Ö¹ÓÌî¤è¤ê¡× ´ÆÆÄ¡§²§Ä¹ Íµ ¡ö2011Ç¯È¯É½
¡¡¡Ê2011Ç¯10·î26ÆüÈ¯ÇäSG /TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÆî¶ËÂçÎ¦¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ë
6.¡Ö°¦¤À¤±¤ò»Ä¤»¡× ´ÆÆÄ¡§²§Ä¹ Íµ ¡ö2010Ç¯È¯É½
¡¡¡Ê2009Ç¯11·î4ÆüÈ¯ÇäSG /Á´¹ñÅìÊõ·Ï¡Ø¥¼¥í¤Î¾ÇÅÀ¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
7.¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡× ´ÆÆÄ¡§²§Ä¹ Íµ¡¡¡ö2007Ç¯È¯É½
¡¡¡Ê2007Ç¯7·î11ÆüÈ¯ÇäSG /MBS,TBS·Ï¡ØÀ¤³¦¥¦¥ë¥ë¥óÂÚºßµ¡È¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡É¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
¢¡ÆÃÅµ±ÇÁü
¡¦¡Ö¶ä¤ÎÎ¶¤ÎÇØ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡× /¡¡±Ç²è¡¡¡ØDr.¥³¥È¡¼¿ÇÎÅ½ê¡Ù¡¡Í½¹ðÊÔ
¡¦¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡×¡¡/ ±Ç²è¡¡¡Ø¥·¥µ¥à¡Ù¡¡Í½¹ðÊÔ¡Ê¡ö¡Ö¥à¡×¤Ï¾®Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£¡Ë
¡¦¡ÖÊé¾ð¡×¡¡/ ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡ØÂÓ¥É¥é¥Þ·à¾ì¡Ù¡¡µÓËÜ ÁÒËÜ æâ¡Ö¤ä¤¹¤é¤®¤Î¶¿¡×¼çÂê²Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡¡¡ÖÊé¾ð¡×¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó
¢¡ÀèÃåÆÃÅµ
¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊB5¥µ¥¤¥º¡Ë¡×
¾ÜºÙ¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1589
◾️¡ØSingles 2000¡Ù¡Ú¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦Blu-spec CD2¡Û
2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
²Á³Ê¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§YCCW-10432
»ÅÍÍ¡§Blu-spec CD2
¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1206
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FPFXHVSG
¢¡¼ýÏ¿¶Ê
1.ÃÏ¾å¤ÎÀ±¡¡¡¡¡¡
¡ÊNHK¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡ÁÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¡Á¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
2.¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¦¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È ¡¡
¡ÊNHK¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡ÁÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¡Á¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
3.½Ö¤¤â¤»¤º
¡Ê±Ç²è¡Ø³Ø¹»III¡Ù¼çÂê²Î¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë
4.»ä¤¿¤Á¤Ï½Õ¤ÎÃæ¤Ç
¡Ê±Ç²è¡ØÂç¤¤¤Ê¤ë´°¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
5.Ì¿¤ÎÊÌÌ¾¡¡¡¡
¡ÊTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ»¼Ô¤Î¹Ô¿Ê¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
6.»å¡¡
¡ÊTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ»¼Ô¤Î¹Ô¿Ê¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
7.°¦¾ðÊª¸ì¡¡¡¡
¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ï¤ß¤À¤··º»ö¾ðÇ®·ÏPart ¶¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
8.¹¬¤»¡¡¡¡
¡Ê¾®ÎÓ¹¬»Ò¤Ø¤ÎÄó¶¡¶Ê¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¡Ë
9.¤¿¤«¤¬°¦¡¡¡¡
¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ï¤ß¤À¤··º»ö¾ðÇ®·Ï¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
10.ÌÜ¤ò³«¤±¤ÆºÇ½é¤Ë·¯¤ò¸«¤¿¤¤
11.Î¹¿Í¤Î¤¦¤¿¡¡
¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²È¤Ê¤»Ò2¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
12.SE¡¦TSU¡¦NA¡¦KU¡¦TE¡¡¡¡
13.¶õ¤È·¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¡
¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²È¤Ê¤»Ò¡Ù¼çÂê²Î¡¦±Ç²è¡Ø²È¤Ê¤»Ò¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
14.¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª
¡Ê½»Í§À¸Ì¿¡É¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥é¥¤¥Õ¡ÉCM¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡Ë
¢¡ÀèÃåÆÃÅµ
¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×
¾ÜºÙ¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1589
¢£¡ØÃæÅç¤ß¤æ¤ ·à¾ìÈÇ LIVE¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2¡Ù
¾ÜºÙ¡§miyuki-ls-movie.jp
