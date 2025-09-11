【セカンドストリート神戸三宮店】 9月12日 リニューアルオープン 場所：兵庫県神戸市中央区加納町4-3-5 三宮御幸ビル2F 営業時間：11時～21時

「セカンドストリート神戸三宮店」外観

兵庫県神戸市にある「セカンドストリート神戸三宮店」が9月12日にコンセプトショップとしてリニューアルオープンする。営業時間は11時から21時まで。

「セカンドストリート神戸三宮店」を構える神戸は、旧居留地など異国情緒あふれる街並みに代表されるように、西洋文化の流れを汲み上質なファッション文化を育んできた都市。質が良く自分に似合うものを着るという価値観が根付いた神戸の地で、「セカンドストリート神戸三宮店」はコンセプトショップとしてリニューアルオープンする。

「旧居留地を代表とする、洋と和の美が融合したモダンな街並み」というイメージに合わせ、売場やカウンターに木目を取り入れるなど、無機質と自然の組み合わせによるアクセントを施し、これまでのモノトーンを基調としたコンセプトショップにはない柔らかくモダンな雰囲気の店舗となる。

取扱商品については、1点1点厳選したリユース品を、個人のコレクションのようにディスプレイ。ハイブランドのリユース品を核とし、それに上質なベーシックアイテム、カジュアルブランド、ストリートブランドなどを組み合わせることで、ファッションに関心のある人を中心に、多様なライフスタイルを持つユーザーへ「格上げされた日常」を提案する。

セカンドストリートは「THE PORTFOLIO WARDROBE」をコンセプトに、ファッション感度の高い神戸ならではの上質なリユース品を通じて、ユーザーのスタイルや個性を表わす自分だけのファッション探しを提案。「エリアの特性に合わせたコンセプトショップを展開することで、お客様にとって価値あるサービスを提供する」としている。

「セカンドストリート神戸三宮店」概要

【「セカンドストリート神戸三宮店」売場】

所在地：兵庫県神戸市中央区加納町4-3-5 三宮御幸ビル2F

オープン日：9月12日

営業時間：11時～21時

売場面積：約52坪

取扱商品：衣料品、バッグ・靴・アクセサリーなどの服飾品 約4,000点