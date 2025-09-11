人気インフルエンサー、手作り中華料理に「まるでお店」「美味しそうすぎる」の声
【モデルプレス＝2025/09/11】“徳川家康”の名で人気を集めるクリエイターの加藤乃愛が10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り中華料理のを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気インフルエンサー「まるでお店」手作り中華料理
加藤は「今日、中華」「ミスって食器全部同じ色」と手作り中華料理を披露。麻婆豆腐やスープなどが並んだ食卓の写真を公開している。
この投稿に、ファンからは「料理上手すぎる」「まるでお店」「本格的」「美味しそうすぎる」「家庭的」「完璧」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
