LE SSERAFIMサクラ、へそ出しキャミ姿でシカゴ満喫「オフ感たまらない」「可愛すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/09/11】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が10日、自身のInstagramを更新。アメリカ・シカゴでのプライベートなスタイルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】LE SSERAFIMサクラ「オフ感たまらない」と話題のへそ出しルック
現在グループ初の北米ツアー中のサクラは「Chicago」と、シカゴ滞在中の様子を公開。黒いへそ出しキャミソールとパンツを合わせたカジュアルスタイルで、夜の街並みを背景にした自然体な姿を載せている。街角でのリラックスした表情や、メンバーといくつもの大きなピザを前にした姿など、オフタイムならではの魅力を披露している。
この投稿に、ファンからは「オフ感たまらない」「可愛すぎ」「自然体で素敵」「楽しそう」「綺麗」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
