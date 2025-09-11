渡辺直美、エゴサーチは「毎日」意外な理由とは？「傷ついているってよりは」
【モデルプレス＝2025/09/11】ニューヨーク在住のお笑い芸人・渡辺直美が2025年9月10日、テレビ東京系バラエティー番組「あちこちオードリー」（毎週水曜よる11時6分〜 ※この日は11時12分〜）に出演。エゴサーチについての考え方を語った。
【写真】渡辺直美の秘蔵ショット
2021年からニューヨークを拠点に活躍している渡辺。現在の生活について、日本で休み無く働いているときに比べて「ゆっくり自分の目標と自分と向き合う時間」が作れるようになったと説明した。また「エゴサエゴサの毎日」とエゴサーチを普段からしていることを告白。「自分では客観視できているつもりでも、世間とのイメージがずれていっているのが嫌」と、自身のイメージが気になると言い「世間的には私どう見えてるのかな？」と確認するために、あえてまめにエゴサーチをしているのだという。
渡辺は「『渡辺直美うるせえ』って言われたら、次からちょっと声抑えめに行ってみようとか、色々試して…ずっとそうです」と昔からエゴサーチの意見を取り入れ、改善に取り入れていると説明。「傷ついているってよりは『こう見られているんだ』（と感じる）」と客観的な意見として受け止め、活かしていると明かした。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】
【写真】渡辺直美の秘蔵ショット
◆渡辺直美「エゴサ」は客観視の機会
2021年からニューヨークを拠点に活躍している渡辺。現在の生活について、日本で休み無く働いているときに比べて「ゆっくり自分の目標と自分と向き合う時間」が作れるようになったと説明した。また「エゴサエゴサの毎日」とエゴサーチを普段からしていることを告白。「自分では客観視できているつもりでも、世間とのイメージがずれていっているのが嫌」と、自身のイメージが気になると言い「世間的には私どう見えてるのかな？」と確認するために、あえてまめにエゴサーチをしているのだという。
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】