東原亜希、夫・井上康生と青島神社へ 家族愛あふれる時間を満喫 ネット衝撃「素敵」「オーラがすごい」
ファッションモデルでタレントの東原亜希が、11日までにインスタグラムを更新。家族での時間を報告した。
【写真】東原亜希、夫・井上康生との時間を満喫 先日披露の「素敵すぎ」2ショットも（6枚）
2008年に柔道家でオリンピック金メダリスト・井上康生氏と結婚。2009年に第1子女児を出産し、その後も2010年に第2子男児、2015年には第3子、第4子となる双子の女児を出産している東原。先日は、ハンガリーにてスーツ姿の井上に寄り添う着物姿などを披露し、話題を呼んだ。
今回は「法事で宮崎へ。早いなぁ。今でもお義父さんが実家にいそうな感じ。うなぎの入船さんもみんなお元気そうでよかった 記憶が曖昧だけど恐らく初めて行った青島神社。とても美しい場所だった！が、暑すぎて倒れるかと思った 宮崎。想像以上に暑かった。結果。AEON。ありがとう、イオン！」と投稿。神社周辺でのショットを投稿した。
コメント欄では、現地で見かけたファンからもコメントが届いており、「素敵でした」「オーラがすごい」などの反響があった。
引用：「東原亜希」インスタグラム（@akihigashihara）
