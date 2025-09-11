¹©Æ£Èþºù¡ßM¡ªLK»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡Ø°¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ë¾®Àî»Ëµ¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢¹âÅÄÎ¤Êæ¡¡Í½¹ð¤â²ò¶Ø
¡¡¹©Æ£Èþºù¤È»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë11·î3Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø°¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¿Ëè½µ·îÍË25»þ29Ê¬¡Ë¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾®Àî»Ëµ¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢¹âÅÄÎ¤Êæ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öytv¥É¥é¥Þ¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°¡×¤Ë¤ÆÍ½¹ð±ÇÁü¤¬½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÃÆ£»ËÈÁ¤Ï»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯±é¤¸¤ë¥¿¥¯¥Þ¤ÎÂç³Ø¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¡¢¹âÅÄÎ¤Êæ¤Ï¾®Àî»Ëµ±é¤¸¤ë¥Ä¥È¥à¤ÎºÊ¤Ë
¡¡¸¶ºî¤Ï¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÎß·×3900ËüPV¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢¤Õ¤»¤Ç¤£»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡£Íî¤Á¤¿¤éºÇ¸å¡¢ÅÜ¤È¤¦¤ÎÀª¤¤¤Ç¡ÖÉÔÎÑ¾Â¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤¯Ä¶ÇËÌÇÅªÎø°¦ëý¡Ê¤¿¤ó¡Ë¤ò¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ëè½»Ò¡Ê¹©Æ£Èþºù¡Ë¤¬²ñ¼Ò¤«¤éÆÍÁ³¥¯¥Ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿è½»Ò¤Ï¡¢µ¢¤êÆ»¤Ë³¬ÃÊ¤ÇÂ¤ò³ê¤é¤»¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¥¤¥±¥á¥ó²ñ¼Ò°÷¡¦¥Ä¥È¥à¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¼º°Õ¤Î¤É¤óÄì¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÇÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤Î¥Ä¥È¥à¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢Î®¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¿©»ö¡¢¤½¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ø¡Ä¡£¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬è½»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢°¦¤ÈÍßË¾¤ÎÅ¥¾Â¤Ø¤È°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡È¥Ò¥â¡È¤È¤·¤Æ¡¢Æ±À³Ãæ¤ÎÈà½÷¤ËÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇä¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¡¦¥¿¥¯¥Þ¡Ê»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡Ë¤â¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤âÌÀ¤«¤»¤Ê¤¤ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
¡¡µõ¸À¡¦Ë½¹Ô¡¦»¦³²¡¦¶¸µ¤¡Äè½»Ò¡¢¥¿¥¯¥Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢°¦Áþ¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢Èà¤é¤ÏÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤ÉÔÎÑÃÏ¹ö¤Ø¤ÈÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡½¡£
¡¡¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BUDDiiS¤Î¾®Àî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢è½»Ò¤òÉÔÎÑ¾Â¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤à¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Ä¥È¥à¡£¥¦¥Ö¤ÇÁÇÄ¾¤Êè½»Ò¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¡¢Í¥¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¿Â»Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÎ¢¤Î´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡¸µÆü¸þºä46¤Î²ÃÆ£¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¯¥Þ¤ÎÂç³Ø¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¡¦¥ß¥«¡£¥¿¥¯¥Þ¤Îºî¤ë²»³Ú¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥¿¥¯¥Þ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤À¡£
¡¡¹âÅÄ¤Ï¡¢¥Ä¥È¥à¤ÎºÊ¡¦Ë§»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¡¢Ì¼¤òÌ¾Ìç»äÎ©¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¤Ê¤É°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¸¥¿ÈÅª¤ËÉ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Àî¤Ï¡Ö¥Ä¥È¥à¤ÏÏÄ¤ó¤ÀÀ³Ê¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÃË¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤¬½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á´ÎÏ¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ1¤Ä¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡È°¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡É¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤ÊÅ¸³«¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ÞÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Ö¥ß¥«¤ÏÀÎ¤«¤é¥¿¥¯¥Þ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£´ûº§¼Ô¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¤¢¤ë°ÕÌ£¡É¤È¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê½÷À¡£¤½¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó½é¤á¤Æ´ûº§¼ÔÌò¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ï¤ËÌô»Ø¤Ë»ØÎØ¤ò¤Ä¤±¤Æ²á¤´¤¹¤Î¤Ï¿·Á¯¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Êª¸ì¤ÏËè½µ¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢»ä¤âÊüÁ÷¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¹âÅÄ¤Ï¡Ö°ÂÅìË§»Ò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡¢¹âÅÄÎ¤Êæ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤´¤È¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£ºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Í´Ö½¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Ë¡¢¶¦´¶¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿íä°×¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡¡¡Ø°¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉ³ÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Ë§»Ò¤ÎÂ¸ºß¤¬¤É¤¦Êª¸ì¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£À§Èó¡¢¥é¥¹¥È¤Î¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¹©Æ£Èþºù±é¤¸¤ëè½»Ò¤¬¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç×ò¹û¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤ä³ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëËÜÀ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ÇØÆÁ¤ÎÎø¤ËÅ®¤ì¤¿Àè¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡¢°¦¤«Î¢ÀÚ¤ê¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇËÌÇ¤«¡½¡£ÉÔÎÑ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÇ»¸ü¤ÇÅ¥¾Â¤Î°¦Áþ·à¤ò¶¯Îõ¤ËÍ½´¶¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø°¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡Ù¤Ï¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ11·î3Æü¤è¤êËè½µ·îÍË25»þ29Ê¬ÊüÁ÷¡£
