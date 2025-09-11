ELSEEが、10月8日より放送開始となるTVアニメ『ワンダンス』のエンディング主題歌にメジャーデビュー曲「Wondrous」が決定したことを発表した。

TVアニメ『ワンダンス』のエンディング主題歌となるELSEEの「Wondrous」は、Giga & TeddyLoidによる提供楽曲。今回の主題歌発表に合わせて、ELSEEのAKARIは「学生の頃からダンスパフォーマンスに向き合ってきた私たちにとって、『ワンダンス』の描く世界観や主人公達の気持ちは共感出来る部分だらけで、そんな特別な作品とご一緒することが出来てとても光栄です。私たちのダンスへの情熱や想いがたくさん詰まった楽曲「Wondrous」が、ご覧になる『ワンダンス』の一人でも多くのファンの方々に届けば嬉しいです」とコメントを寄せた。

10月9日の楽曲配信日に先駆け、iTunes Store、Apple Music、Spotifyを対象とした予約注文がスタートしており、iTunes Storeでは応募者全員に「ELSEEメンバーからあなたへの限定メッセージボイス」、Apple MusicとSpotifyでは「Wondrousを世界最速で語る！限定動画」が特典となっているので、ぜひチェックしていただきたい。

『ワンダンス』は講談社の月刊コミック誌「アフタヌーン」にて連載されている累計発行部数110万部突破の漫画シリーズ。日本のみならず海外でも高い人気を誇り、10言語で出版され、北米の漫画賞“You Should Read This Manga 2023”においては「アニメ化を期待する作品」として賞を受賞した。

■TVアニメ『ワンダンス』 ◆放送情報

2025年10月8日より毎週水曜よる11時45分〜

テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠ほかにて放送開始！※一部地域を除く

＜BS朝日＞10月11日（土）より毎週土曜深夜1時00分〜

＜AT-X＞ 10月10日（金）より、毎週金曜夜11時00分〜放送開始！ ※リピート放送あり ◆配信情報

2025年10月9日より毎週木曜0時15分〜

ディズニープラス スターで全話見放題 独占

＜都度課金サイト＞

・10月10日（金）0時より順次配信開始

Prime Video/dアニメストア/DMM TV/J:COM STREAM/みるプラス/TELASA/Lemino/FOD/バンダイチャンネル/ニコニコチャンネル/Google TV/YouTube/HAPPY!動画/ OnGenムービー/ムービーフル/ムービーフルplus/ビデオマーケット/music.jp/カンテレドーガ ◆イントロダクション

自分の気持ちを上手く表現できない、吃音（きつおん）症の高校生・小谷(こたに)花木(かぼく)（CV.内山昂輝）。

そんな彼が惹かれたのは、周りの目を気にせずダンスを追い求める同級生・湾田光莉(わんだひかり)（CV.羊宮妃那）。

“なんか、自由になれる感じがするー”音楽によって引き出される、感情、生い立ち、コンプレックスー

言葉がいらない“フリースタイル“な表現を求めて、未経験のダンスの世界に挑む！ ◆原作情報

『ワンダンス』(講談社「アフタヌーン」連載)

著：珈琲

コミックス1〜13巻、好評発売中