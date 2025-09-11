後藤真希、デビュー26周年に感謝 ファン必見の激レア2ショットも披露
モーニング娘。元メンバーで歌手の後藤真希が11日にインスタグラムを更新。デビュー26周年を報告し、AKB48元メンバーとの2ショットも公開した。
【別カット】後藤真希＆AKB48元メンバーの2ショットも公開（ほか4枚）
後藤が投稿したのは、26周年記念イベントのオフショット。複数公開されている写真には「26」の数字をかたどったバルーンを抱えるソロショットやイベントに駆けつけた柏木由紀との2ショットが収められている。
投稿の中で後藤はイベントを振り返り「沢山の愛をありがとうございます。記念日にファンの皆様、ゆきりんと過ごせてとても嬉しかったです！」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「何時までも可愛い」「beautiful」などの声や「ごっちんとゆきりんのツーショットキター!!」「ゴマキとゆきりん、2人とも推しメンです」といった反響が集まっている。
■後藤真希（ごとう まき）
1985年9月23日生まれ。東京都出身。1999年オーディションに合格し、モーニング娘。のメンバーとしてデビュー。2001年にはシングル『愛のバカやろう』でソロデビュー。2002年にグループを卒業すると、以降はソロ歌手、タレントとして活動。2015年には一般人男性と結婚。同年に第1子、2017年に第2子を出産した。2024年7月には、デビュー25周年を記念した新曲『CLAP CLAP』をリリース。弟は千葉県八街市議の後藤祐樹で、姪の芹澤もあもアイドルとして活動している。
引用：「後藤真希」インスタグラム（@goto_maki923）
