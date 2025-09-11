Cocomi、愛犬家の呼びかけ「足が熱くなるので気をつけましょう！」バッグに入れて大切に移動
木村拓哉と工藤静香の長女でフルート奏者のCocomiが10日にインスタグラムを更新。子犬との2ショットを多数公開した。
【別カット】Cocomi、子犬に寄り添い笑顔（ほか5枚）
Cocomiが投稿したのは友人との時間を記録したオフショット。複数公開されている写真には、友人が飼っている子犬とCocomiが寄り添う様子や、子犬をバッグに入れて歩く姿が収められている。
投稿の中で彼女は「夏場の日中は、わんこと外に行く時の移動はバッグです。わんこの足が熱くなるので気をつけましょう！」と愛犬家に呼びかけている。
■Cocomi（ここみ）
3歳からヴァイオリン、そして11歳にフルートを始める。2021年1月、東京フィルハーモニー交響楽団の「ニューイヤーコンサート2021」にソリストとして出演。2022年4月デビュー・アルバム『de l’amour』をリリース。2023年11月には2ndアルバム『Mélancolie』をリリースし、東京・紀尾井ホールで自身2度目となるリサイタルを開催した。
引用：「Cocomi」インスタグラム（@cocomi_553_official）
