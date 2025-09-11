¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¼ç±é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÀ¸À¥¾¡µ×¡¢ÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡¢ÌîÆâ¤Þ¤ë¡¢´äºê¤¦Âç¡¢Ä«²Ã¿¿Í³Èþ¤Î½Ð±é·èÄê¡ª
¡¡9·î29ÆüÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¼ç±é¤Î¼¡´üNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢À¸À¥¾¡µ×¡¢ÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡¢ÌîÆâ¤Þ¤ë¡¢´äºê¤¦Âç¡¢Ä«²Ã¿¿Í³Èþ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤È¶¦¤Ë¾¾¹¾¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤ò±é¤¸¤ë¡£ÌîÆâ¡¢´äºê¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ½é½Ð±é¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌîÆâ¤Þ¤ë¡¢¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡¦´äºê¤¦Âç¤¬Ä«¥É¥é½é½Ð±é¡ª¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥ÈÌò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¾®Àô¥»¥Ä¡õÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡ËÉ×ºÊ¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÊª¸ì¡£ÌÀ¼£¤Î¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡À¸À¥¾¡µ×¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾¹¾¤Ç¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤¬´ó½É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î¼ç¿Í¡¦²ÖÅÄÊ¿ÂÀ¡£¤·¤¸¤ßÇä¤ê¤ËË¬¤ì¤ë¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤È¤â¿Æ¤·¤¯¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤ë¡£¿Í¾ðÌ£¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ä¤¤Í¾·×¤Ê¤Ò¤È¸À¤ÇÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¡¡ÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¤Ï¡¢Ê¿ÂÀ¤È¶¦¤Ë²ÖÅÄÎ¹´Û¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë½÷¾¡¦²ÖÅÄ¥Ä¥ë¡£¥È¥¤Î¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤¬¡¢¥È¥¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîÆâ¤Þ¤ë¤Ï¡¢²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ç¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë½÷Ãæ¡¦¥¦¥á¡£¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÀ³Ê¡£½é¤á¤Æ¤Î³°¹ñ¿Í¤Ë¤âÊª¤ª¤¸¤»¤ºÀÜ¤¹¤ë¡£
¡¡´äºê¤¦Âç¤Ï¡¢¾¾¹¾¿·Êó¤Î¼«¾Î¡¦ÉÒÏÓµ¼Ô¡¦³áÃ«¸ãÏº¤ò±é¤¸¤ë¡£ÍèÆü¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£Ä´»Ò¤¬¤è¤¯¡¢¾®¤µ¤Ê¥Í¥¿¤ò¤â¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤ë¡£
¡¡Ä«²Ã¿¿Í³Èþ¤Ï¡¢¥È¥¤ÎÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤¬¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶á½ê¤Î»Ò¤ÎÁÄÊì¡¦¾åÌî¥¿¥Ä¤ò±é¤¸¤ë¡£»þ¡¹¡¢Å·¹ñÄ¹²°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢´ª±¦±ÒÌç¤Î¤è¤ÏÃ¤·Áê¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤Æ9·î29Æü¤è¤êËè½µ·î¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¡¡¿·¥¥ã¥¹¥È¡¢À©ºîÅý³ç¡¦¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£À¸À¥¾¡µ×
¡¡º£²ó¡¢²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î¼ç¿Í¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£Á°²ó¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤ÎºÝ¤ÏÉ¸½à¸ì¤òÏÃ
¤¹Ìò¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï´ØÀ¾¤³¤È¤Ð¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½Ð±À¤³¤È¤Ð¤Ç¤·¤¿¡£½Ð±À¤³¤È¤Ð¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÊ¡¦¥Ä¥ëÌò¤ÎÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¤µ¤ó¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦±é¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥·¡¼¥ó¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥Ä¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¥È¥¤ÎÇº¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤¬¾¾¹¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¸ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤¬Íè¤¿¤éÆüËÜ¿Í¤ÏÅö»þ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦Åµ·¿Åª¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¥È¥¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ
¤¯¤À¤µ¤¤¡£²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÃæ¤Ç°ìÉþ¤ÎÀ¶ÎÃºÞ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨
¡¡¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤È½Ð²ñ¤¦¾ì½ê¤È¤Ê¤ë²ÖÅÄÎ¹´Û¡¢¤½¤ÎÎ¹´Û¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë½÷¾¡¢²ÖÅÄ¥Ä¥ëÌò¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£²ÖÅÄÎ¹´Û¼ç¿Í¤ÎÊ¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¤µ¤ó¡Ë¡¢½÷Ãæ¤Î¥¦¥á¡ÊÌîÆâ¤Þ¤ë¤µ¤ó¡Ë¤È¤â¤É¤â¡¢¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤È¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤¬ËÂ¤°Êª¸ì¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡¢Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã³Ú¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤âËþºÜ¤Ç¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¢£ÌîÆâ¤Þ¤ë
¡¡¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤¬¾¾¹¾¤ËÍè¤Æ½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ë½É¡¢²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î½÷Ãæ¡¦¥¦¥á¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¥¦¥á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì¸«¤Ý¤±¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ¯¤¼Ô¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯Í¥¤·¤¤»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡½é¤ÎÄ«¥É¥é¤ÇÄ©Àï¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìû²÷¤Ê²ÖÅÄÎ¹´Û¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÄ«¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´äºê¤¦Âç
¡¡Ä«¥É¥é¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»þÅÀ¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÐÈÖ¤â·ë¹½Â¿¤¯¡¢º£¤Þ¤Ç¿ÍÀ¸´èÄ¥¤Ã¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤ÎÌò¡¢³áÃ«¤Ï¿·Ê¹µ¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î¿·Ê¹µ¼Ô¤Ïº£¤è¤ê¤â¤À¤¤¤Ö¹Ó¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥Ç¥£¡¼Í×ÁÇ¤ÎÂ¿¤¤¤ªÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¼þ¤ê¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤Ç»£±Æ¤ÏËè²ó¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤¢¡ª½Ð±À¤³¤È¤Ð¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Ä«²Ã¿¿Í³Èþ
¡¡Ä«¡¢»ä¤Î1Æü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÏÄ«¥É¥é¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡¢»×¤ï¤º¡Ö¥Ð¥ó¥¶¡¼¥¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ª±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤ÎÎÉ¤¤ªÏÃÁê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡¦¾åÌî¥¿¥Ä¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¾¾Ìî²È¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë»ä¤â¥¦¥¥¦¥¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò³§¤µ¤ó¤È¤âÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£À©ºîÅý³ç¡¦¶¶ÄÞÔ¢¿Ã
¡¡²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î»£±Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤¸½¾ì¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¹´Û¤Î¼ç¿Í¡¦Ê¿ÂÀ¤ÏÀ¸À¥¾¡µ×¤µ¤ó¡£¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ëÌòÊÁ¤ò¡¢´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¸«»ö¤Ê±éµ»¤Ç¡¢¼Â¤ËÌ£¤ï¤¤¿¼¤¯±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½÷¾¡¦¥Ä¥ëÌò¤ÎÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤ÈÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼þ°Ï¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¤ëÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡£
¡¡½÷Ãæ¡¦¥¦¥áÌò¤ÎÌîÆâ¤Þ¤ë¤µ¤ó¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤È¡¢¤É¤³¤«¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Á¡¢Èà½÷¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê´Ö¤ÇÊª¸ì¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼Çµï¹ª¼Ô¤Ê3¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢Èô¤ÓÈ´¤±¤ÆÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥¤ä¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡¢¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤ËÁø¶ø¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤é¤ì¡¢»þ¤Ë¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿À½Ðµ´Ë×¤Î¿·Ê¹µ¼Ô¡¦³áÃ«Ìò¤Ï¡¢¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¤Î´äºê¤¦Âç¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£»þ¤Ë¤Ï¥È¥¤ÎÌ£Êý¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë»þ¤Ë¤ÏÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¡£ËÜ¿´¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Èà¤Ê¤ê¤Î³Î¸Ç¤¿¤ë¿®Ç°¤¬´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢´äºê¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹Ä¹²°¤Ë¡¢»þÀÞ¤Õ¤é¤ê¤ÈË¬¤ì¡¢´ª±¦±ÒÌç¤ÎÏÃ¤·Áê¼ê¤È¤Ê¤ë¾åÌî¥¿¥ÄÌò¤ÏÄ«²Ã¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ä«²Ã¤µ¤ó¤È¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤Î¿´²¹¤Þ¤ë°¦¤é¤·¤¤³Ý¤±¹ç¤¤¤Ï¡¢Êª¸ì¤Ë¤¹¤Æ¤¤ÊÏÂ¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬¾¾Ìî²È¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
