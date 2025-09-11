歌手の華原朋美がライブでのオフショットを披露し、引退を翻意したことについて思いをつづった。

１１日までにＳＮＳで「９月９日華原朋美３０周年記念コンサート ２０００人様の優しいファンの皆様方と記念写真です この日の為にファンのみなさまが集まってくださった事 心から感謝の気持ちです。ありがとうございました」とつづり、ステージでの集合写真をアップした。

続けて「この３０年間、失う事も多くて華原朋美を応援してくださるファンの皆様方には沢山（たくさん）のご心配を掛けてしまい本当にごめんなさい」と謝罪。

「私がお母さんになって初めて気がつく事も多かったです」とし、「私の母親はいつもどんな時も寄り添ってくれて長年心労が物凄（すご）く多かったと思います。お父さんや兄弟みんなにも本当に辛い思いをさせてきてしまったと思います。歌っていくうちに私自身の気持ちが曲と共に歴史を辿（たど）り蘇（よみがえ）ってきました。お母さん長年辛い思いをさせてしまいごめんなさい。家族みんなにも本当にごめんね。という気持ちになって行き、それと同時に私には家族がいるから大切に大事にしていこう。そういう強い気持ちになれたステージでした」と家族への思いをつづった。

そして「年内を持って引退を考えていましたが息子と沢山話し合ってこれからも華原朋美を続ける事に決めました」と明かし、「私には守らなければならない大切な子供がいます。楽しい笑顔の絶えない毎日を過ごしていきたいと思います」と決意。

「華原朋美をいつも優しく応援してくださるファンの皆様方、これからも応援して頂けたらありがたいです。宜（よろ）しくお願いします。３０年間の全ては昨日で終わりです。歌手、華原朋美としても母親としても精進して参りたいと思います。優しい気持ち、あたたかい気持ち、乗り越える気持ちを」と改めて誓った。

ステージに立った華原はミニ丈の衣装を着こなした。その近影にネット上では「ライブ感動しました」「涙」と歌声を絶賛する声とともに、「当時と変わらない綺麗なスタイル」「綺麗になった ビックリ」「華原朋美さんどうやって痩（や）せたの！？！？！？」「見た目も全盛期の朋ちゃんってくらい若返ってて可愛かった」「華原朋美が痩せたの見てモチベ上がった」「めちゃ痩せた！Ｉ’ｍ Ｐｒｏｕｄの頃の朋ちゃん」「５１には見えない！」と驚きの声があがっている。