韓国・ソウルで爆発的な人気のコムタンスープの専門店が日本に初上陸した。2018年から2025年までの8年連続でミシュラン・ビブグルマンに選出され続ける名店のおいしさの秘密とは・・・？

国内外で支持を集める、“究極の澄み切った一杯”を堪能できる名店

2025年8月7日、東京・新大久保にオープンしたのは『オクドンシク』。2017年にソウルで創業した、まだ新しいお店だ。韓国南西部の郷土料理、コムタンスープといえば、牛肉・骨・内臓を長時間煮込み、唐辛子ソースで味を調えた、白い濃厚なスープが定番だ。そんななか、『オクドンシク』は、豚ウデ肉と香辛野菜を煮込んだ、すっきりとした透明なスープの「デジコムタン」を提供しているところが特徴的。薄くスライスされた無塩豚肉がご飯の上にのり、スープに静かに浸した状態で提供される。

左上から時計周りに「海老ドングランテン」、「冷ジェユク」、「デジコムタン」

ソウル本店はわずか10席のこじんまりとした店でありながら、行列が絶えず、2022年11月にはニューヨークでポップアップストア（期間限定のお店）をはじめ、2023年4月に常設店をスタート。その後『ニューヨーク・タイムズ』の「ニューヨークのベストレストラン100」に2024年・2025年の2年連続で選出。2025年1月にはニューヨーク・クイーンズに2号店が誕生し、同年7月にはハワイ・ホノルル店を展開している。

世界のフーディー（食通）が熱い視線を注ぐ、看板メニューの味

さっそくカウンター席に腰かけ、絶品と噂の「デジコムタン」（並980円）を実食！ まずは、そのままの状態でスープを一口・・・。豚ウデ肉と香辛野菜の素材本来の風味を引き出したスープは、うっとりするほど繊細で滋味深い味わいだ。

看板メニューの「デジコムタン」

余計なものを加えず、スープの味付けを塩のみにすることで、デリケートな豚肉の風味を引きたてているそう。さらに、直前に75〜80℃の最適な温度に温めて提供するので、熱々の状態で楽しめる。

ひっそりとした路地に店を構える同店は、1人でも入りやすいカウンター席が魅力

1杯で2度おいしい、「シンプルさの本質」が体現されたメニュー

その後はご飯の上に添えられたスライス豚に、発酵唐辛子ペーストの「ゴチュジ」を乗せ、味変を堪能！ 唐辛子のピリリとした辛さと、発酵によって生まれたコクや甘みがプラスされ、程よいアクセントに。肉を食べ終えたら、最後に米を口に含み、それぞれの味を満喫しよう。再び澄み切ったスープを流し込み、じんわり染み渡るおいしさを噛みしめる・・・1杯で2度おいしいとは、まさにこのことである。

スライス豚の上に「ゴチュジ」を加え、味の変化を楽しもう

韓国の若者の間で話題沸騰中のスパークリングマッコリにも注目

「デジコムタン」を食べるなら、ぜひスパークリングマッコリもあわせてオーダーしてみてほしい。実はこちら、韓国の若者の間で人気沸騰中の『NERD Brewery』のスパークリングマッコリなのだ。マッコリは韓国の伝統濁り酒、タクジュの一種だが、尚州に醸造所を持つ『NERD Brewery』では、このタクジュを再解釈した新しいマッコリを造ることをモットーとしている。

「NERD バジル スパークリング」

特に注目してほしいのは、米・水・バジルを使用した「NERD バジル スパークリング」（550円）。バジルの爽やかな香りや辛味が、すっきりとしたスープと絶妙にマッチ。食中酒として最高の一品なのである。

サイドメニューを頼むなら、日本限定の「デジトッパブ」（400円）がいちおしだ。自家製ニンニク醤油で風味付けた豚ウデ肉は、ニンニクのうま味と甘辛さで、箸が止まらなくなること間違いなし！

日本限定メニューの「デジトッパブ」は必食

総料理長のオク・ドンシクさんは、ソウルの一流レストランやホテルで料理長を歴任した経歴の持ち主。ある日、まかないで今の「デジコムタン」の原型になったスープを提供したところ、「おいしい」と評判だったことから、「これならいける」と思い、研究を重ね、自身で店を立ち上げることを決意したそうだ。

「デジコムタン」

「私たちはこのデジコムタンを通じて、世界に韓国文化を届けることを目指しています。日本は素材の味を活かすシンプルな調理法や、繊細な風味を重視する点など、食文化の面でオクドンシクが大切にしている哲学と通じる側面も多く、デジコムタンがこの場所から広まることをとても楽しみにしています」と話す。

最もシンプルな材料を使用しながらも、最高の韓国料理を提供することを目指し、独自のコムタンスープを届け続ける同店の今後にこれからも目が離せない。

料理を手掛ける総料理長のオク・ドンシクさん

［店名］『オクドンシク』

［住所］東京都新宿区大久保2-6-10

［営業時間］ランチ：11時〜15時、ディナー17時〜21時30分（火〜木、日）、17時〜22時（金〜土）

［休日］月曜日

［交通］JR山手線「新大久保駅」から徒歩12分、地下鉄副都心線・都営地下鉄大江戸線「東新宿」駅から徒歩10分

https://www.okdongsik.net/

文・写真／中村友美

フード＆トラベルライター。東京都生まれ。美術大学を卒業後、出版社で編集者・ディレクターを経験し、現在に至 る。15歳からカフェ・喫茶店巡りを始め、食の魅力に取り憑かれて以来、飲食にまつわる人々のストーリーに関心あり。古きよき喫茶店や居酒屋からミシュラン星付きレストランまで幅広く足を運ぶ。休日は毎週末サウナと温泉で1週間の疲れを癒している。

