RADWIMPS、メジャーデビュー20周年記念ポップアップストア開催決定 原宿で10月1日から12日間限定オープン
RADWIMPSが、メジャーデビュー20周年イヤーと10月8日に発売されるニューアルバム（タイトル未定）を記念して、東京・原宿のUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUでポップアップストア『20th Anniversary 特別展 私たちはまだRADWIMPSを知らない』を開催することが決定した。会期は10月1日から10月12日までの12日間。
【画像】ポップアップストア『20th Anniversary 特別展 私たちはまだRADWIMPSを知らない』キービジュアル
会場では、20周年にまつわる特別展示に加え、ここでしか手に入らないオリジナルグッズの販売も予定されている。商品ラインナップは後日、発表予定。入場は無料で、LivePocketによる事前予約受付が行われるほか、当日入場可能なフリー枠も設けられる予定となっている。事前予約枠や予約開始日に関しては追って発表される。
ニューアルバムには、「賜物」（NHK連続テレビ小説『あんぱん』主題歌）や「命題」（日本テレビ『news zero』テーマソング）などを収録予定。20周年を記念した数量限定BOX仕様「20th Anniversary Special Box」には、CDに加えてBlu-rayとオリジナルグッズ『だいたい入る！クリアポーチ』が付属する。Blu-rayには、スペシャルライブ映像やインタビュー、過去ライブの映像などが収録される予定。
■『20th Anniversary 特別展 私たちはまだRADWIMPSを知らない』開催概要
期間：10月1日（水）〜10月12日（日）
営業時間：午前11時〜午後8時
会場：東京・UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU
入場：無料（一部事前予約制）
【画像】ポップアップストア『20th Anniversary 特別展 私たちはまだRADWIMPSを知らない』キービジュアル
会場では、20周年にまつわる特別展示に加え、ここでしか手に入らないオリジナルグッズの販売も予定されている。商品ラインナップは後日、発表予定。入場は無料で、LivePocketによる事前予約受付が行われるほか、当日入場可能なフリー枠も設けられる予定となっている。事前予約枠や予約開始日に関しては追って発表される。
■『20th Anniversary 特別展 私たちはまだRADWIMPSを知らない』開催概要
期間：10月1日（水）〜10月12日（日）
営業時間：午前11時〜午後8時
会場：東京・UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU
入場：無料（一部事前予約制）