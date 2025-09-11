坂上忍、現場復帰を報告「当然、まだ万全とは言えないのですが...」 左肩の脱臼、剥離骨折で手術
タレントの坂上忍（58）が11日、自身のブログを更新。手術の療養期間を終え、現場復帰したことを報告した。
【写真】8月上旬には元気に大ジャンプも…骨折を生公表した坂上忍
坂上は「PM12:02―すでに.....楽屋入りしております。実は、昨日から現場復帰しました」と報告。「当然、まだ万全とは言えないのですが.....。医師からの許可が、降りましたので.....」と現状をつづった。
続けて「ただ、それ以前のお仕事は断らざるを得なかったので.....。ほんとうに、申し訳ないことをしてしまいました」と改めて謝罪した。
坂上は8月18日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』に生出演した際、番組中に左肩を脱臼、剥離骨折していることを突然明かし、その後手術を行ったことを報告していた。
