スイーツ通として知られるお笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加（41）が、10日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。自身の情報源について語った。

「私は一切SNSは信じないので、SNSでは情報は得ません」という田辺。「どこの誰だか分かんないやつが、適当に行ったもの」をアップする情報を一切信じておらず、「ほしい情報はお金で買います。それこそ雑誌で」と明かした。

そして「専門のプロがちゃんと下調べをしてやってる。お金を（払って）こちらも情報を買って得るものだから、間違った情報はないんですよね」と力説。これに「かまいたち」濱家隆一は「飲食店から有名なインフルエンサーにお金を払って、“おいしいって（SNSに）あげてください”みたいなのがあるから」と理解を示した。

さらに田辺は「あと旅行とかに行ったら、都内とかでもそうなんですけど、地図を一切見ず適当に歩く。ご飯どうしようかなってとにかく歩く」と解説。妥協をせずに足を使って店を探すといい、「最近みんな情報をクレクレっておかしい。クレクレじゃない、欲しいなら買わないと」と力説した。

自身については「私はお金はいらないんですけど」と前置きしつつ、「（スマートフォンで）適当に指1本で探せるのが良くないのよ」とキッパリ。自分で見つけた時の喜びもあるとの意見に同意し、「これが旅の良さですよ」と明言した。

旅先での情報収集については「結構、タクシーの運転手さんとコミュニケーションを取ったりして」と告白。シンガポールでも実践したといい「普段は全然しゃべらないのに、シンガポールに行った時だけ謎のコミュニケーション能力が出て来て」と明かしたが、英語は話せないため、濱家の「何をどう聞くの？おいしいご飯屋さんとかスイーツとか」との質問に、田辺は「聞けてたよね？」と、旅に同行したメンバーのきりやはるかに確認し、笑わせていた。