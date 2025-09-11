£Í¡Ý£±·è¾¡·Ý¿Í¤¬Ë½Ïª¡¢ÁêÊý¤Î¥Î¡¼¥Ñ¥óÅÐ¾ì¢ª¤»¤ê¾å¤¬¤ê»þ¡ÖÌÓ¤¬¥Á¥ã¥Ã¥¯¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×Í¥¾¡Æ¨¤¹
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¥ó¥°¥³¥ó¥°À¾ÌîÎ¼×¢¡Ê45¡Ë¤¬¡¢10Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÁêÊý¤Î³á¸¶ÍºÂÀ¡Ê45¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀ¸½Ð±é¡£07Ç¯¤Î¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×·è¾¡¤Ï¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
À¾Ìî¤¬¡Ö2007Ç¯¤ÎM¡Ý1¤Ï¥Ñ¥ó¥ÄÍú¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢³á¸¶¤â¡Ö¤³¤¤¤Ä¥ä¥Ð¥¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¡£Â³¤±¤Æ³á¸¶¤Ï¡Ö2007Ç¯¡¢³Î¤«¡ÊÉñÂæ¤Î¡Ë¤»¤ê¾å¤¬¤ê²¿¤«¤ÎÁ°¤Ë¥Ý¥í¤Ã¤È¡ØÄË¤Ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÌÓ¤¬¥Á¥ã¥Ã¥¯¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø²¿¸À¤¦¤ó¤Æ¤Î¡ª¡¡¤ªÁ°¡ª¡Ù¤Ã¤Æ²¶¤é½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤â¡Á¸À¤¦¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢M¡Ý1¤Î½Ð¤Ð¤ä¤·¤ò¸ý¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈÆâ¤ÇÀ¾Ìî¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥Ñ¥ó½Ð±é¡×¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²áµî¤Î¥¦¥§¥Ö¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¿³ºº°÷¤è¤êÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¡×¤È°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ªÁ°¤é¡¢²¶¤Î¤³¤ÈÁ´Éô¸«ÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡¢¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤ä¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤í¡©¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÅ¾¤¸¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤ÎÌÌÀÜ¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤ÇÎ×¤á¤È¤ÎÈ¯¸À¤â¤¢¤ë¡£
¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤Ï07Ç¯¤Î¡ÖM¡Ý1¡×¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡£2°Ì¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤¬¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ËÇÔ¤ì¡¢3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î´ë²è¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¡¤ª¾Ð¤¤¥é¥¸¥ª¥¹¥¿¡¼¥¦¥¤¡¼¥¯¡×¤Ç1Æü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£