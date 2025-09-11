中尾明慶、息子の成長に感動して泣きそうになる瞬間とは？「iPhoneにさ…」

9月9日、中尾明慶が自身のYouTubeチャンネル『中尾明慶のきつねさーん』に更新した動画の中で、11歳の息子の成長に感動する瞬間を明かした。

今回の動画では、中尾が息子からのインタビューを受ける企画が行われた。この中で“タイムマシーンがあったらいつに行く？”という質問に、中尾は、「パパは、それこそトカゲくん（息子）が生まれた時から、十年とか選んでいいんだったら、生まれた年からまたもう一回見たいよ。もう一回見たいわ、一年ずつ、一歳ずつ見たいよ」と回答。

その上で、「iPhoneにさ、出てくるじゃん。何年前の今日ですよ、みたいなやつが。それ見てさ、トカゲくんの小さい頃とか見ると、本当にさ、嬉し涙が出そう」「涙が出そうになるの。泣きそうになるの。なんか感動と、可愛いなって言うのと、ああ、この頃のもう一回見たいな〜とかって…」とコメント。

そして、息子の赤ちゃん時代や幼少期の写真を見せながら、「これ泣きそうになるだろ、ほんとに。なんて可愛いんだ。マジ可愛いよ。これ見てるとなんか成長したな」としみじみ語っていた。