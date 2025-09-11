午後も大気の不安定な状態が続き、激しい雨の降る所があるでしょう。

【写真を見る】東海地方は夜にかけて急な雷雨に注意 あさってまでは雨の降りやすい天気に 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（9/11 昼）

正午前の名古屋市内です。この時間は雨は止んでますが、雲に覆われています。気温は29.9℃、湿度は64％です。

きょうの午後は雲が広がりやすく、所々で雨が降るでしょう。日中も気温はあまり上がらず、最高気温は各地で30℃前後の予想です。



雨の予想です。午後も変わりやすい天気で、雨が降ったり止んだりする所があるでしょう。大気の不安定な状態が続くため、夜にかけて雷や急な激しい雨など天気の急変に注意が必要です。

【週間予報】

あさって土曜日までは雨の降りやすい天気が続くでしょう。日曜日からは日差しが戻り、次第に厳しい暑さになる見込みです。



来週は名古屋や岐阜で猛暑日になる日があるでしょう。しばらくは熱中症に注意が必要な暑さが続く予想です。引き続きこまめな水分、塩分補給を心がけてください。