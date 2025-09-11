ロッテは、身近に買えるチョコレート専門店クオリティの「プレミアムガーナ」ブランドから、3年ぶり（先行販売商品を除く）の板チョコレート新商品として「プレミアムガーナ キャラメルミルク」を9月16日に発売する。

昨年度、板チョコレートは前年比122.5％（「インテージSRI＋ チョコレート市場（板チョコレート）2023年4月〜2025年3月 推計販売規模（金額）」）と、チョコレート市場の中で最も伸長したサブカテゴリーとなる。消費者に調査をすると、物価高などで先が見えず日々さまざまなことにストレスを抱える中、好きな時に好きなだけほおばることができる板チョコならではの多幸感や満足感が支持されていることが分かった。同商品は、製法や原料にこだわりぬくことで、移り行く味わいの変化を楽しめる贅沢な板チョコレート。味の移り変わりを感じられるからこそ、せわしない日々の中で、チョコレートに没入する特別な時間が生まれ、「消費者の気持ちが少しでも軽くなれば」、そんな強い思いを込めたこだわりの新商品となっている。日々の自分へのご褒美時間にぜひ賞味してほしい考え。

「プレミアムガーナ キャラメルミルク」の商品特長は、焦がしミルクを使用したミルクチョコレートに、コク深いキャラメルと北海道産生クリームを使用したクリームパウダーを加えることで、キャラメルとミルクの上品な甘さと香ばしさを楽しむ、プレミアムな板チョコレートに仕上げた。ヘーゼルナッツやスパイスなど厳選素材も加えており、香ばしいキャラメルの香り、焦がしミルクの芳醇な香り、そしてナッツのコクと、移り行く味わいの変化を堪能してほしいという。

［小売価格］399円前後（税込）

［発売日］9月16日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp