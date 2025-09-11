

「BENOIT NIHANT 西武池袋店」

カネカは、グループ会社であるカネカ食品を通じて、ブランド初となる百貨店常設店舗「BENOIT NIHANT 西武池袋店（ブノワ・ニアン 西武池袋店）」を9月17日にオープンする。

今回オープンする西武池袋店では、選び抜いたカカオを使用したタブレットやボンボンショコラ、焼き菓子に加え、百貨店の持ち帰り商品として需要が高い生菓子のラインアップを強化し、素材の風味を活かしたタルトやティラミスなどを提供する。さらに、西武池袋店の限定商品としてモンブランを発売する。今後は同店限定の焼き菓子も展開予定となっている。ギフトとしての利用はもちろん、自宅用にも楽しめる新たなスタイルのBENOIT NIHANT（ブノワ・ニアン）を提案していく考え。

「BENOIT NIHANT（ブノワ・ニアン）」は、元エンジニアという経歴を持つベルギー出身のカカオ職人ブノワ・ニアン氏が2006年に立ち上げたチョコレートブランド。「単一農園」「単一品種」のカカオを用いたシングルオリジンが特長で、焙炒から製品まで一貫して自らの工房で生産している。日本では2023年に銀座店を開業し、現在は銀座店と虎ノ門ヒルズ店の2店舗を展開中だ。

同社は「カネカは世界を健康にする。KANEKA thinks“Wellness First”.」という考えのもと、食の多様化や豊かな食に貢献するソリューションを幅広く提供している。自然環境や労働環境の改善に取り組むブノワ・ニアン氏が手掛ける商品を拡販することで、地球環境課題の解決に貢献していく考え。

［店舗概要］

店舗名：BENOIT NIHANT 西武池袋店（ブノワ・ニアン 西武池袋店）

所在地：東京都豊島区南池袋1−28−1 西武池袋本店地下1階＝デパチカ 菓子売場

営業時間：10:00〜20:00 ※西武池袋本店の営業時間に準ずる

カネカ＝https://www.kaneka.co.jp