ÅÚÅÄ¹¸Ç· ¡ß ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢80～90Ç¯Âå¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î²á·ã¤µ¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶õµ¤¤À¤Ã¤¿¡×

¡¡¾¼ÏÂ¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©¡¡¤¢¤Îº¢¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÌÌÇò¤µ¤È¤Ï¡©¡¡¿·´©¡ØËÍ¤¿¤Á¤¬°¦¤·¤¿¾¼ÏÂ¥«¥ë¥Á¥ãー²ó¸ÜÏ¿¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡¿8·î20ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÅÚÅÄ¹¸Ç·»á¤È¡¢Æ±¤¸¾¼ÏÂ47Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Èー¥¯¥·¥çー¤¬¡¢9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØËÍ¤¿¤Á¤¬°¦¤·¤¿¾¼ÏÂ¥«¥ë¥Á¥ãー²ó¸ÜÏ¿¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö²Ú¤Î¾¼ÏÂ47Ç¯ÁÈ¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÅÚÅÄ»á¤¬¡¢ ÍÄ¾¯´ü～¼ã¼ê·Ý¿Í»þÂå¤Þ¤Ç¤Î80Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÎ®¹Ô¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤ä¥±¥ó¥Éー¥³¥Ð¥ä¥·»á¤È¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤âÆÉ¤ß¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤ÏÂÐÃÌ¥Èー¥¯¥·¥çー¤ÎÌÏÍÍ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£80Ç¯Âå¤Ë¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Ê¤É¤¬½Ð±é¤·¤¿¡ØÍ¼¤ä¤±¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡Ù¡¢90Ç¯Âå°Ê¹ß¤ËÅÁÀâÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡ÖÅÅÇÈ¾¯Ç¯¥·¥êー¥º¡×¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¢£¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÅÁÀâÅª¥±¥Á¥ã¥Ã¥×»ö·ï¡©
ÎëÌÚ¡§¤³¤ÎËÜ¤Ë¤Ï¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤¬·ë¹½½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¡ØÍ¼¤ä¤±¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡Ù¡Ê1985～1987Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤¬½Ð¤ë¿åÍËÆü¤Ï¡¢É¬¤º¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇ¿Í¤Î¿Í¤Ë²¿¤«¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
ÅÚÅÄ¡§¥±¥Á¥ã¥Ã¥×»ö·ï¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÎëÌÚ¡§¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©
ÅÚÅÄ¡§¥¿¥«¤µ¤ó¡ÊÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ë¤¬Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é¥í¥Ã¥ー¤ÎÏÓÁêËÐ¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬µÒÀÊ¤«¤é¤Ê¤À¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤ß¤ó¤ÊÌá¤Ã¤¿¤é¡¢¥¿¥«¤µ¤ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¡£À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¡ÖÃ¯¤À¤è¤ª¤¤¡ª¡×¤Ã¤ÆÅÜ¤ê½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£CM¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÈÈ¿ÍÃµ¤·¤ò¤·¤Æ¡£¤Ç¤â·ë¶ÉºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤òµ¢¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
ÎëÌÚ¡§¤¨¤¨¡ª
ÅÚÅÄ¡§¤½¤·¤¿¤éµÒÀÊ¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤¤¤Ä¤é¤¬¤¤¤¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¥Þ¥¸Ã¯¤À¤è¡ª¡¡Ã¯¤¬¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤¿¿Í¤¬½Ð¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¿¤±¤É¡Ö¤¢¤¤¤Äµ¢¤ê¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£·ë¶É¡¢¥¿¥¯¥·ー¤Çµ¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ±½¤À¤«¤é¡£
ÎëÌÚ¡§¤¤¤ä¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶õµ¤¤À¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡£
ÅÚÅÄ¡§¤¢¤È¡¢¥¿¥«¤µ¤ó¤¬¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤È·ö²Þ¤·¤¿¤Î³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©
ÎëÌÚ¡§ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
ÅÚÅÄ¡§²ÐÍËÆü¤Î¡Ö²ÐÍË¥ï¥¤¥É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ç¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÆó¿Í¤¬¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¤ÎÁ´°÷¤È°ì¿Í¤º¤ÄÃý¤Ã¤Æ¤Æ¡£Î©¸«Î¤²Î¤µ¤ó¤ÈÆâ³¤ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ï¤µ～¡×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é¼¡¤ÎÆü¤Î¡ÖÍ¼¤ä¤±¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡×¤Ç¡¢Æó¿Í¤È¤â¼ã¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡ÖºòÆü¤Î²ÐÍË¥ï¥¤¥¹¥Ú¡¢¥Þ¥¸¤Ç¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¡×¤Ã¤Æ¡£
ÎëÌÚ¡§ËÜÅö¤Ë¡£
ÅÚÅÄ¡§¤½¤ì¤Ç¥¿¥«¤µ¤ó¤¬¥Þ¥¤¥¯¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤³¤Î¥³ー¥Êー¤ä¤á¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥Ã¥È¤ò²õ¤·¤Æ½ª¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
ÎëÌÚ¡§¤½¤ì¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡£
ÅÚÅÄ¡§CMÌÀ¤±¤¿¤é¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¡£
ÎëÌÚ¡§ÅÜ¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤ë¤È¡£
ÅÚÅÄ¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ö¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÏÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç²Î¤ò²Î¤¦¤È¤³¤í¤À¤±½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÃæ³ØÀ¸¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÍ¼Êý¤«¤é¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤â¤¦¤³¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²¿¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¡Ø¿Ê¤á!ÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡Ù¤Ï¤Ä¤Ê¤®¤À¤Ã¤¿¡©
ÎëÌÚ¡§¡Ø¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó with SHA.LA.LA.¡Ù¡Ê1990～1992Ç¯¡Ë¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬±Ç²è¡Ø¼·¿Í¤Î¤ª¤¿¤¯¡Ù¡Ê1992Ç¯¡Ë¤ò»£¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢È¾Ç¯¤À¤±¤ªµÙ¤ß¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¡¢£³¥ö·îÊ¬¤Î¤Ä¤Ê¤®¤Çºî¤é¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤¬¡Ø¿Ê¤á!ÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡Ù¡Ê1992～1998Ç¯¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÚÅÄ¡§¤¨¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡£
ÎëÌÚ¡§¤½¤¦¡¢²¶¤ÏÅÚ²°¡ÊÉÒÃË¡Ë¤µ¤ó¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ï¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¾¾Â¼¡ÊË®ÍÎ¡Ë¤µ¤ó¤Î¥ä¥ó¥ー´ë²è¤¬¥Ð¥«¤¢¤¿¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤ÆÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÏÊÌ¤ÎÏÈ¤Ç¡Ø¥¦¥ó¥Ê¥óÀ¤³¦À¬ÉþÀë¸À¡Ù¡Ê1992～1995Ç¯¡Ë¤ò»Ï¤á¤¿¡£
ÅÚÅÄ¡§º£¤À¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¥ì¥®¥å¥éー¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÇµÙ¤à¤Ã¤Æ¤Þ¤º¤Ê¤¤¤·¡£
ÎëÌÚ¡§¤½¤Î¤°¤é¤¤Íß¤·¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤Í¡£
ÅÚÅÄ¡§ËÜÅö¡¢¥¹¥¿ー¤Ê¤ó¤À¤Í¡£º£¤ÏÂå¤ï¤ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¡Ø¿Ê¤á!ÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
ÎëÌÚ¡§£³¥ö·î¤Î¤Ä¤Ê¤®¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÅö¤¿¤ê¡£
ÅÚÅÄ¡§¤Þ¤¢´ë²è¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ÎÅö»þ¤Ç¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤µ¤ó¤È¾¾ËÜÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡Ä¡£
ÎëÌÚ¡§ÂçÈ´Å§¤À¤è¤Í¡£
ÅÚÅÄ¡§¤¢¤Îº¢¤Ï¤Þ¤ÀÍÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£
ÎëÌÚ¡§¤è¤¯¤½¤Î´ë²è¤òÄÌ¤·¤¿¤è¤Í¡£
ÅÚÅÄ¡§¤À¤«¤é¤¦¤Á¤Î»öÌ³½ê¤Ï¡ØÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡Ù¤Ë¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¾¾Â¼¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢ÍµÈ¤â¤½¤¦¤À¤·¡£
ÎëÌÚ¡§¾¾Â¼¤µ¤ó¤¬¡ØÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡Ù¤ò¤ä¤ëº¢¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉËÍ¤ÏÂÀÅÄ¥×¥í¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤¼¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢²¶¤Î¤³¤È¤òÌÌÅÝ¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡£¤½¤ì¤«¤é¡ØÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÃæÌî¤Ç¾¾Â¼¤µ¤ó¤È¾ÆÆù¿©¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥ä¥ó¥ー¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¡£
ÅÚÅÄ¡§¤ï¤«¤ë¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÎëÌÚ¡§ÉáÄÌ¤Ë¾¾Â¼¤µ¤ó¤È¾Æ¤Æù¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¾ÆÆù²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÃæÌî¤ÎÉÔÎÉ¤¬¡Ö¾¾Â¼¤³¤é¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¾¾Â¼¤µ¤ó¤È¡ÖÆ¨¤²¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤éºÇ½é¤Ë¿Í¤¬¥¹¥¿ー¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤è¡£
ÅÚÅÄ¡§µÞ·ã¤Ë¥¹¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£
ÎëÌÚ¡§¾¾Â¼¤µ¤ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£²È¤ÎÎ±¼éÅÅ¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢²¿É´·ï¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡£
ÅÚÅÄ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£¤Ç¤â¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ò¤É¤¤¤Î¤¬¤µ¡¢¤Û¤ó¤ÈËèÆüÅÅÏÃ¤¬¤¯¤ë¤«¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¼´Ø¤ò³«¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ë½ÐÀî¤µ¤ó½»¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¡¢½»½ê¤ÈÃÏ¿Þ½ñ¤¤¤Æ¶µ¤¨¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ÎÆü¤«¤é¤ß¤ó¤Ê½ÐÀî¤µ¤ó¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¡Ö½ÐÀîÍ·¤Ü¤¦¤¼¡ª¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤â¤ó¡£¤¤¤ä¡¢¤¹¤´¤¤»þÂå¡£
ÎëÌÚ¡§¤Ç¤â¤½¤Î¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î3¥ö·î¤Î¤Ä¤Ê¤®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÍµÈ·¯¤ÏÅÅÇÈ¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÉÔ»×µÄ¤À¤è¤Í¡£
ÅÚÅÄ¡§¾¾Â¼¤µ¤ó¤â¾¾ËÜ¤µ¤ó¤â¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÎëÌÚ¡§¤À¤«¤é·Ý¿Í¤¬´§ÈÖÁÈÃæ¤Ë¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÇµÙ¤à¤È¡¢¿·¤·¤¤¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ê¼Ä¸¶ëÙÌé¡Ë