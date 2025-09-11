白湯（さゆ）以外にも使えて汎用性高し。

最近はちょっとずつ秋らしくなってきたものの、まだアツアツのドリンクを飲むほど涼しくない。かといって熱いのを冷ますのは時間がかかるし、放置すると冷めすぎることも？

猫舌民にうれしいピッチャー

ドウシシャの「ON℃ZONE 白湯専科ピッチャー 1.0L」は、95度の熱湯を約2分で65〜70度まで冷ませる不思議なピッチャー。

吸熱剤が熱を吸い取り、その熱で1時間ほど温かさがキープされます。容量が1Lなので、1人で飲み続けても、家族とシェアしてもOKです。

またすでに発売されている｢白湯専科マグカップ｣を併用すれば、ダブルで温度を下げるので、適温まで時短になります。

心もホッコリしたい人は、ヒトの代わりにフーフーするニャンコ型ロボット｢猫舌ふーふー｣もゲットしたいですね。

白湯の効果

暑い日は冷たい飲み物を求めがちですが、健康のためにはぬるめの白湯が好ましいとされています。

一度沸騰させれば滅菌ができ、胃にも優しく身体を内側から温めるので新陳代謝を促します。今では自動販売機で売られているくらい。お金を出してまでで欲しいというニーズがあるんですね。

午前と午後で中身を変えたい

筆者は起床から昼食までの間は水を飲んでいるので、ちょいちょい継ぎ足しながら温かいのが飲めるのはうれしいし、身体にも良さげ。白湯以外にも使えるので、食後はホットコーヒー用になりますね。

