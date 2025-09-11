平畠啓史チョイス“至極の11人”｜敵将も思わず苦笑い。個の力で組織を粉砕。４戦７発のFWが文句なしのMVP【J１月間ベストイレブン８月】
芸能界屈指のサッカー通で、J１からJ３まで幅広く試合を観戦。Jリーグウォッチャーとしておなじみの平畠啓史氏がセレクトする「J１月間ベストイレブン」。８月の栄えある11人はどんな顔ぶれになったか。
――◆――◆――
暑い日々が続き、１年の終わりが近づいている気持ちにはならないけれど、J１リーグは残り10節になり、2025シーズンの終わりは確実に近づいてきている。
町田、G大阪、神戸、広島は５試合。その他のクラブは４試合を戦った８月。猛暑のなか、京都が見事４連勝で首位に立った８月のJ１リーグ、ベストイレブンそしてMVPを選んでみたいと思います。
GKは広島の大迫敬介。５試合で２失点。どのゲームでも安定したパフォーマンスを見せたが、１−１で終わった28節・C大阪戦では好セーブを連発。38分のチアゴ・アンドラーデ、77分のラファエル・ハットンの決定機を完璧に防ぎ、チームに勝点をもたらした。至近距離のシュートに対し、慌てることなく反応。見事なセービングだった。
DFには久保藤次郎、鈴木義宜、林幸多郎。柏の久保は２ゴール。サイドでの攻守における貢献は言うまでもないが、ゴール前でも仕事ができ、ヘディングシュートも上手い。身長は167センチで、数字だけ見れば小柄ということになるが、姿勢と身体の強さもあり、小柄なプレーヤーに見えないのが、久保の凄さでもある。あまりに信じられないので本人にも確認したが、167センチとのこと。ピッチ上で大きく見えるのは良い選手の証でもある。
守護神という言葉はキーパーに使われるようになっているが、フィールドプレーヤーに使っても問題ないはず。京都の鈴木を絶対的守護神と呼んでも問題ないだろう。ゴール前での守備はもちろん、相手のフォワードにボールが入った時の鋭い寄せ、そしてボール奪取で相手の攻撃を未然に防ぐシーンの多いこと。４連勝の京都は攻撃に迫力があるが、鈴木の守備も見逃せない。４試合で１失点である。
町田の林も２ゴール。守備も攻撃もロングスローも。仕事は多岐にわたる。相馬勇紀が外に開いて、林がインサイドに入っていく町田の攻撃は魅力的。右の望月ヘンリー海輝との役割の違いも面白い。
ダブルボランチの１人は、福岡の名古新太郎。ボランチにした理由は後述するとして、８月は２G３A。25節・川崎戦では、川崎が１人少なくなったとはいえ、２G２A。５点目をアシストした藤本一輝にパスを出したのも名古だったので、５ゴールすべてに絡む活躍を見せた。
実は、74分から90＋１分まで、名古はボランチでプレーしたが、ボールさばきが見事で、またボランチでのプレーを見てみたいと思わせる内容だった。ゆえに、今回はボランチの位置に名古を配置させていただきます。
ボランチのもう１人は、柏の中川敦瑛。サイドステップ、バックステップで常に最適なポジションを探り、ボールを受ければ持ち過ぎることなく、テンポ良く味方へとボールを繋げていく。その一連の動きはスムーズで、キックのミスも少ない。主体的にゲームを進める柏の中盤に不可欠な選手。ベンチで試合を見つめる大谷秀和コーチの正統後継者だと勝手に思っている。
２列目には伊藤達哉、マテウス・サヴィオ、江坂任。川崎の伊藤はリーグ戦３試合連続ゴールで４得点。ドリブルのキレ、シュートのコースや強さが絶品。シュートを決めた後の表情がたまらない。笑みを浮かべるわけでもなく、浮かれた様子がない。ただ、無表情ではない。時には舌を出し、時には雄叫びを上げる。足もとにボールが入った瞬間、今一番、期待が持てる選手だ。
浦和のマテウス・サヴィオは２G１A。左45度から仕留めるシュートは圧巻。右サイドからのパスが左45度のマテウス・サヴィオに入ると、ゴールが決まる絵しか浮かばない。
――◆――◆――
暑い日々が続き、１年の終わりが近づいている気持ちにはならないけれど、J１リーグは残り10節になり、2025シーズンの終わりは確実に近づいてきている。
町田、G大阪、神戸、広島は５試合。その他のクラブは４試合を戦った８月。猛暑のなか、京都が見事４連勝で首位に立った８月のJ１リーグ、ベストイレブンそしてMVPを選んでみたいと思います。
DFには久保藤次郎、鈴木義宜、林幸多郎。柏の久保は２ゴール。サイドでの攻守における貢献は言うまでもないが、ゴール前でも仕事ができ、ヘディングシュートも上手い。身長は167センチで、数字だけ見れば小柄ということになるが、姿勢と身体の強さもあり、小柄なプレーヤーに見えないのが、久保の凄さでもある。あまりに信じられないので本人にも確認したが、167センチとのこと。ピッチ上で大きく見えるのは良い選手の証でもある。
守護神という言葉はキーパーに使われるようになっているが、フィールドプレーヤーに使っても問題ないはず。京都の鈴木を絶対的守護神と呼んでも問題ないだろう。ゴール前での守備はもちろん、相手のフォワードにボールが入った時の鋭い寄せ、そしてボール奪取で相手の攻撃を未然に防ぐシーンの多いこと。４連勝の京都は攻撃に迫力があるが、鈴木の守備も見逃せない。４試合で１失点である。
町田の林も２ゴール。守備も攻撃もロングスローも。仕事は多岐にわたる。相馬勇紀が外に開いて、林がインサイドに入っていく町田の攻撃は魅力的。右の望月ヘンリー海輝との役割の違いも面白い。
ダブルボランチの１人は、福岡の名古新太郎。ボランチにした理由は後述するとして、８月は２G３A。25節・川崎戦では、川崎が１人少なくなったとはいえ、２G２A。５点目をアシストした藤本一輝にパスを出したのも名古だったので、５ゴールすべてに絡む活躍を見せた。
実は、74分から90＋１分まで、名古はボランチでプレーしたが、ボールさばきが見事で、またボランチでのプレーを見てみたいと思わせる内容だった。ゆえに、今回はボランチの位置に名古を配置させていただきます。
ボランチのもう１人は、柏の中川敦瑛。サイドステップ、バックステップで常に最適なポジションを探り、ボールを受ければ持ち過ぎることなく、テンポ良く味方へとボールを繋げていく。その一連の動きはスムーズで、キックのミスも少ない。主体的にゲームを進める柏の中盤に不可欠な選手。ベンチで試合を見つめる大谷秀和コーチの正統後継者だと勝手に思っている。
２列目には伊藤達哉、マテウス・サヴィオ、江坂任。川崎の伊藤はリーグ戦３試合連続ゴールで４得点。ドリブルのキレ、シュートのコースや強さが絶品。シュートを決めた後の表情がたまらない。笑みを浮かべるわけでもなく、浮かれた様子がない。ただ、無表情ではない。時には舌を出し、時には雄叫びを上げる。足もとにボールが入った瞬間、今一番、期待が持てる選手だ。
浦和のマテウス・サヴィオは２G１A。左45度から仕留めるシュートは圧巻。右サイドからのパスが左45度のマテウス・サヴィオに入ると、ゴールが決まる絵しか浮かばない。