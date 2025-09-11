趣里と結婚の三山凌輝、新たな家族を紹介「家族が増えて賑やかになるね」「え？今？っては、思うけど」
BE:FIRSTの三山凌輝さんは9月10日、自身のInstagramを更新。新たな家族を紹介しました。
【写真】新たな家族の“顔出し”ツーショット
コメントでは、「ご紹介ありがとうねー！ペットといる時のデレデレのリョキ、可愛くて大好きだよ」「凌輝くんとモンくんに会えて嬉しいな」「もんくん可愛すぎる」「ひゃー可愛い大きくなーれ」「もんくんの成長が楽しみですね」「イッヌと同じくらいかあいい笑笑笑」「家族が増えて賑やかになるね」「え？今？っては、思うけど、お二人共、動物好きなのかな？赤ちゃん生まれると大変だから、リョウキ！しっかりね！」「家族時間を満喫してね」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】新たな家族の“顔出し”ツーショット
「イッヌと同じくらいかあいい」三山さんは「我が家に新しい家族 」と報告。「パピーーーーー」とうれしさをあらわにしています。名前は「 'もんくん' です。 宜しく」とのこと。投稿にはもんくんを抱く写真2枚と、床に横たわるもんくんの写真1枚を載せています。1、2枚目は雑誌の企画で撮影したようです。
結婚＆妊娠発表8月29日の投稿では俳優の趣里さんとの結婚を報告した三山さん。同時に第1子妊娠も発表していました。今後は“4人家族”になるのでしょう。温かく見守りたいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)