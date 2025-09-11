【MBR-04-MkVI トマホーク】 2026年3月下旬 発売予定 価格：4,950円

ウェーブは、プラモデル「MBR-04-MkVI トマホーク」を2026年3月下旬に発売する。価格は4,950円。

本商品は「超時空要塞マクロス」に登場するデストロイド「MBR-04-MkVI トマホーク」を1/100スケールプラモデル化したもの。同社にて1/72スケールプラモデルが展開されているが、今回そのプロポーションとディテールを凝縮して1/100スケールで立体化。

キットは、接着剤を使用しないスナップフィットタイプで、各関節はポリキャップにより可動。両腕のビーム砲やグレネードランチャ―、ミサイルと重武装を備えた姿が再現されている。

スケール:1/100

(C)1982 BIGWEST

※写真の完成品は組み立て、塗装を施したものです。

※実際の製品とは細部の仕様が異なる場合があります。ご了承ください。