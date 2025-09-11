「え、ガチの寝顔ですか？」庄司智春、“俺のオンナ”のオフを激写！ 「家族しか見れない貴重な寝顔」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは9月10日、自身のInstagramを更新。“俺のオンナ”のオフの姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】藤本美貴のレアな寝顔
ファンからは「え、ガチの寝顔ですか？」「家族しか見れない貴重な寝顔」「寝顔も美人」「俺のオンナの寝顔も最高」「庄司さんの隣が安心する場所なんですね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「俺のオンナの寝顔も最高」庄司さんは「俺のオンナ 助手席で寝てる シャッター音で起きたけど目は開かない」とつづり、2枚の写真を投稿。妻でタレントの藤本美貴さんが、車内で眠る様子を隠し撮りした時のショットです。1枚目は本当に寝ているように見え、2枚目は目は閉じているものの、カメラの方を向いています。
藤本さんを“盗撮”8月15日の投稿では、手紙を書いている藤本さんを“盗撮”した写真を公開した庄司さん。夫だからこそ撮れる藤本さんのオフ感あふれる姿に、ファンからは「不意打ちなのに可愛い」「愛伝わりすぎですよ！」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
