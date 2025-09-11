高梨沙羅、朝食の“新習慣”を紹介「クセがなくて飲みやすい」 ファンから「新発見」「食べてみたい」の声
スキージャンプ女子の高梨沙羅（28）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。最近の日課になっているという朝食を公開した。
【写真】「新発見」「食べてみたい」朝食の“新習慣”を紹介した高梨沙羅
高梨は「最近は朝ヨーグルトにかけて食べるのが日課になっているのですが、小学校の頃はよくお弁当と一緒に持たされていました」とコメントし、青汁の粉末をヨーグルトにトッピングする様子を紹介。「クセがなくて飲みやすい」と感想を添え、健康的な習慣を伝えた。
この投稿には「身体によいですね」「新発見」「食べてみたい」「百聞は一見にしかずで、飲んでみよう〜っと！」「健康管理は食事からも大切ですね」といった声が寄せられ、美容や健康を意識した高梨のライフスタイルに注目が集まっている。
