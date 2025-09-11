ホンダ新型「エリシオン」公開！ 斬新「大口顔」採用の「大きなミニバン」が話題に！ 燃費は6.17L／100kmな「高級ミニバン」中国に登場し熱望の声も

進化したホンダ「エリシオン」に反響多数！

ホンダの中国法人は2025年8月26日、高級ミニバン「エリシオン」のマイナーチェンジモデルを発表しました。

同モデルの公開を受けて、ユーザーからは注目が集まっています。

顔がいい！ 新型エリシオン

【画像】超カッコイイ！ ホンダ新型「エリシオン」を画像で見る！（70枚）

エリシオンは2004年、日本で「ステップワゴン」や「オデッセイ」を超える最上級ミニバンとして登場。

初期モデルには2.4リッター直列4気筒エンジン「K24A」と、3リッターV型6気筒エンジン「J30A」の2種類をラインナップ。2006年には3.5リッターV型6「35A」を搭載した最高出力300 psを発揮する上位モデル「エリシオンプレステージ」が加わりました。

ホンダのミニバンのフラッグシップとして人気を集めましたが、2013年に日本での販売を終了しています。

現在も中国では、ホンダと東風汽車の合弁会社「東風本田汽車」（東風ホンダ）から展開が続いており、現行型は2016年に登場した2代目。日本で2013年に発売された5代目オデッセイの姉妹車にあたります。

エクステリアは高級感を重視した専用設計で、パワートレインは2リッター直列4気筒エンジン「LFB」型を搭載するハイブリッド「e：HEV」のみ。

今回のマイナーチェンジでは、ボディサイズ全長4951mm×全幅1842mm×全高1711mmと大型化し、最小回転半径はクラストップの5.4m。縦型の大型フロントグリルを採用し、フロントフェイスを刷新しています。

インテリアは「MMスペースコンセプト」に基づき、室内寸法は長さ2840mm×幅1540mm×高さ1280mmと広大な空間を実現。3列目は後方反転で「ビューイングソファ」として活用可能です。

格納すれば4シーター仕様となり、2列目の独立型ファーストクラスシートと組み合わせて贅沢な空間を演出します。

燃費はWLTCモードで6.17L／100km（約16.2km／L）を達成。 安全装備も強化され、「Honda SENSINGセーフティスーパーセンシングシステム」によりレベル2相当の運転支援機能を搭載しています。

グレードは4種類で、価格は24万9800元（約516万円）から30万3800元（約627万円）です。

※ ※ ※

新型エリシオンの登場に、ユーザーからはさまざまな反響が寄せられています。

「オデッセイより高級感がある」「縦型グリルがカッコいい」といったデザイン面への声のほか、 「室内が広くて快適そう」「2列目のファーストクラスシートが豪華」と快適性への評価も。

さらに「なぜ中国だけで販売されているのか」「オデッセイよりこっちが欲しい」と、日本市場への期待を寄せる声も見られました。

今回のマイナーチェンジにより、エリシオンは快適性と存在感をさらに高めたモデルへと進化しました。中国市場での展開を続けるなか、その動向に今後も注目が集まりそうです。