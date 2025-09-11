朝食中に「ドアをこじあけて…」敷地内同居でモヤモヤする嫁｜アポなし義母はお断り【ママリ】

妊娠9か月で切迫早産のなずなは、敷地内同居の義母による過干渉に疲弊していました。いつも強引に家に上がり込まれ、夫に相談しても「悪気はない」と理解してもらえない…。このままだと、夫への愛情さえも失ってしまうのではないかと感じていたのです。

憂うつなインターホン

「あー、まただ……」



インターホンが鳴るたびに、私は小さくため息をつく。ピンポン、ピンポン、ピンポン。執拗に繰り返される音に、私は思わず枕元のスマホを手に取った。午前7時ちょうど。こんな朝早くに一体誰が？―――答えは決まっている。夫の母、つまり義母だ。



私、なずな。31歳。夫の優斗も同じ31歳。そして、5歳になる長女・みわと、3歳の次女・ちな。義母の家とは敷地内同居という、今となっては後悔しかない関係で暮らしている。



私は今、妊娠9か月。おなかの子は男の子で、もうすぐ3人目を出産する。妊娠初期からずっと体調が思わしくなく、切迫早産気味なのが悩みだ。

義母の笑顔にうんざり

朝の慌ただしい時間帯に、何度も鳴り響くインターホン。



「はーい、ちょっと待ってください」



みわとちなに朝ごはんを食べさせ、自分もパンをかじりながら、重い体を何とか動かして玄関に向かう。玄関を開けると、そこには案の定、にこやかな義母の顔があった。



「なずなちゃん、おはよう！今日はお天気よさそうねぇ」



義母はそう言うと、持っていたスーパーのチラシを差し出してきた。



「あの、お義母さん、これ、わざわざありがとうございます。でも、もうすぐ新聞の朝刊で届くので、大丈夫ですよ」



私がそう言うと、義母は少し不満そうな顔をした。



「あら、いいじゃない。どうせ暇なんだから、これでも見てなさいよ」



義母はそう言って、チラシを私の手のひらに無理やり押し付けた。そして、そのまま玄関のドアを少し開け、中を覗き込もうとする。

夫に相談しても意味がない

「ねえ、みわちゃんたちは何してるの？」



義母はそう言って、リビングの方に視線を向けた。私は慌ててドアを閉めようとした。



「あの、今朝ごはん中なので、また後で…」

「いいじゃない、ちょっと顔を見るだけだから」



義母はそう言って、ドアをこじ開けようとする。



「ちょっと、やめてください！」



私は思わず大きな声を出してしまった。義母は一瞬驚いた顔をしたが、すぐにいつものにこやかな顔に戻った。



「あら、ごめんね。でも、孫の顔が見たいのよ」



義母はそう言うと、強引に玄関のドアを開け、ずかずかとリビングまで入ってきた。みわとちなは義母の姿を見て、少し緊張した顔になった。



「あらあら、みわちゃん、ちなちゃん、朝ごはん美味しそうねぇ」



義母はそう言って、2人の頭を撫でた。私は思わず眉をひそめた。勝手に家に入ってこられるのが、私は一番嫌だった。鍵は持っているし、私たちの都合は二の次で、いつも勝手に上がり込んでくる。



何度夫に相談しても、彼は「お母さんも悪気はないんだし、うまく付き合ってよ」と言うだけで、何も解決しようとしない。そのたびに、私は夫への愛情が薄れていくのを感じるのだった。

あとがき：心を閉ざした日

妊娠中のなずなさんにとって、義母の行動は耐え難いストレスですよね。夫である優斗さんの「悪気はない」という言葉に、歯がゆさを感じた方もいるでしょう。自分の親と配偶者の親では、関わるうえでのストレスは全然違いますよね。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）