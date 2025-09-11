ロッテは11日、9月12日の12時00分からマリーンズオンラインストア限定でスティベン・アセベド外野手のNPB初ヒットと初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始することになったと発表した。

アセベドは9月3日の日本ハム戦（ZOZOマリン）に8番指名打者で先発出場し、2回裏の攻撃で日本ハム先発・柴田獅子投手からレフト前へNPB初ヒット。翌日4日の日本ハム戦（ZOZOマリン）では、8回裏の攻撃で日本ハムの3番手・杉浦稔大投手からレフトスタンドへNPB初ホームランを記録した。

今回、直筆サイン入りフォトファイルやピクチャーボール、Tシャツなど計21商品がラインナップされている。販売はマリーンズオンラインストアにて明日9月12日（金）12時00分から21日（日）23時59分まで受注。

▼ スティベン・アセベド外野手コメント

「支配下登録をしてもらって、さっそくヒットとホームランを打つことができて本当に嬉しいよ。記念グッズがたくさんのファンの方に届いてほしいな」

▼ スティベン・アセベド外野手 NPB初ヒットと初ホームラングッズ 商品一例

・直筆サイン入りフォトファイル：17,000円（99セット限定、証明書付き）

・記念ユニホーム（DTF加工）（サイズ：S、M、L、O）：17,000円

・Tシャツ（サイズ：S、M、L、O）：3,800円

・フェイスタオル：2,000円

・アクリルパネル：3,500円

・タペストリー：1,100円

・アクリルスタンド：2,300円

※全て税込み

※その他詳細や商品ラインナップは球団公式ホームページにて