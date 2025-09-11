山賀琴子、ベアトップで背中大胆披露「美しすぎる」「絵になる」の声
【モデルプレス＝2025/09/11】モデルでクリエイティブディレクターの山賀琴子が10日、自身のInstagramを更新。イタリア・アマルフィ海岸で美しい背中を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】山賀琴子、大胆背中露出コーデ
山賀は「日帰りアマルフィ観光」とイタリア旅行の様子を報告。全身白のベアトップ姿で美しい海岸を背景に、後ろ姿を撮影した写真を公開している。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「うっとり」「絵になる」「女神みたい」「背中美人」「素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山賀琴子、大胆背中露出コーデ
◆山賀琴子、アマルフィ海岸で美背中ショットを披露
山賀は「日帰りアマルフィ観光」とイタリア旅行の様子を報告。全身白のベアトップ姿で美しい海岸を背景に、後ろ姿を撮影した写真を公開している。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「うっとり」「絵になる」「女神みたい」「背中美人」「素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】