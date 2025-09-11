癌根治を目指す“飲み薬”を開発中「人類の宿敵」に挑む開拓者
日本人の死因1位である「癌」。外科手術や抗癌剤など最新の治療を施しても転移や再発を繰り返す、人類の宿敵だ。
そんな癌の根治を目指し、新薬開発に挑んでいるのが、今回の開拓者・フェロトキュアの大槻雄士CEOだ。
大槻が開発を進めているのは、生存力が高い癌細胞を自滅させる、これまでにないアプローチの飲み薬。まだ臨床試験に入ったばかりだが、実現すれば副作用は少なく、外科手術では難しい箇所の癌細胞も撃退する可能性があるという。
元々外科医で癌手術を担当していた大槻。癌に苦しむ患者やその家族の笑顔を取り戻すため「人類の宿敵」に挑む開拓者に、作家・相場英雄が迫る。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：フェロトキュア 大槻雄士CEO
ナレーター：谷田歩（俳優）
