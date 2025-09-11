吉瀬美智子、大胆ショーパン姿で美脚披露「脚長すぎてびっくり」「透明感が素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/09/11】女優の吉瀬美智子が10日、自身のInstagramを更新。雑誌撮影での美しい脚のラインが際立つ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】吉瀬美智子、大胆ショーパン姿
吉瀬は「日経ヘルス9月17日発売 見てね〜」と雑誌「日経ヘルス」（日経BP社）掲載を告知するとともに撮影オフショットを公開。すらりと伸びた美しい脚のラインが印象的なショートパンツスタイルで、抜群のプロポーションを披露している。
この投稿に、ファンからは「お綺麗です」「脚長すぎてびっくり」「透明感が素敵」「可愛い」「美しすぎる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
