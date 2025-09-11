¿À¸Í¡¦¸µÄ®¾¦Å¹³¹ ¼òµ¤ÂÓ¤ÓË½Áö¡¢88ºÐÃË¤ËÍ±Í½·º Æ±¾è¤ÎºÊ»àË´¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë´ð½àÃÍ¤Î2ÇÜ¸¡½Ð
¡¡2025Ç¯3·î¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¾¦Å¹³¹¤Ç¼òµ¤ÂÓ¤Ó¾õÂÖ¤Ç¥ï¥´¥ó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢2¿Í¤ò»à½ý¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ý¡Ë¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê88¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¿À¸ÍÃÏºÛ¤Ï10Æü¡¢Ä¨Ìò3Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¡Êµá·º¡¦Ä¨Ìò4Ç¯¡Ë¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï2025Ç¯3·î13ÆüÌë¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¸µÄ®¾¦Å¹³¹¤ò»þÂ®Ìó65¡Á70¥¥í¤ÇË½Áö¡£¥¢¡¼¥±¡¼¥É²¼¤ÎÊâ¹Ô¼ÔÀìÍÑÆ»Ï©¤Ç¡¢À¶ÁÝºî¶È¼Ö¤ä¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Î»ÙÃì¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¡ÊÅö»þ82¡Ë¤ò»àË´¤µ¤»¡¢À¶ÁÝºî¶È¼Ö¤ÎÃËÀ¤Ë·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÃË¤Î·ìÃæ¤«¤é´ð½àÃÍ¤ÎÌó2ÇÜ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃË¤ÏË½Áö¤·¤¿Â®ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁè¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ò¤ª¤ª¤à¤ÍÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ç¿À¸ÍÃÏºÛ¤Ï¡¢¡ÖÃË¤¬¥¢¥¯¥»¥ë¤òÉÔÍÑ°Õ¤Ë¶¯¤¯Æ§¤ß¹þ¤ß¡¢À©¸æ¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¾¦Å¹³¹¤ÎÊâ¹Ô¼ÔÀìÍÑÆ»Ï©¤òÁö¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤ÏÁêÅö´í¸±¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë°ìÊý¡¢·º¤Î¼¹¹Ô¤òÍ±Í½¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¹âÎð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¿¿Ùõ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥Í¥¸,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Ë¡Í×,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
À¸²Ö,
³¤,
¥Û¥Æ¥ë,
ÇÛÀþ