【糊代】はなんて読む？工作好きならわかるかも！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「糊代」はなんて読む？
紙工作をしていると、よく見かける漢字が「糊代」です。
ビジネスシーンでも「糊代のある資金計画」などと使うことがあります。
いったい、なんと読むかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「のりしろ」でした！
糊代とは、紙などを貼りあわせるときに、のりをつけるための余白のことです。
糊代があると、本来の大きさを損ねることなく、余裕をもって貼りあわせられます。
そこから、融通を利かせられる範囲のことを「糊代」と呼ぶようになりました。
たとえば「糊代のある資金計画」は、ゆとりのある資金計画を指します。
本来は紙工作などで使われる言葉ですが、ビジネスシーンでの応用も覚えておくと安心ですね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
ライター Ray WEB編集部