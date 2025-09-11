【糊代】はなんて読む？工作好きならわかるかも！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「糊代」はなんて読む？ 紙工作をしていると、よく見かける漢字が「糊代」です。 ビジネスシーンでも「糊代のある資金計画」などと使うことがあります。 いったい、なんと読むかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「のりしろ」でした！ 糊代とは、紙などを貼りあわせるときに、のりをつけるための余白のことです。 糊代があると、本来の大きさを損ねることなく、余裕をもって貼りあわせられます。 そこから、融通を利かせられる範囲のことを「糊代」と呼ぶようになりました。 たとえば「糊代のある資金計画」は、ゆとりのある資金計画を指します。 本来は紙工作などで使われる言葉ですが、ビジネスシーンでの応用も覚えておくと安心ですね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部