俳優・織田裕二（５７）が１０日放送のＴＢＳ系バラエティー番組「まさかの一丁目一番地」（木曜・後９時）に出演。陸上界のスーパースターの“悲劇”に言及した。

１３日に東京・国立競技場で開幕する「東京２０２５世界陸上」でスペシャルアンバサダーを務める織田。１９９７年アテネ大会から同局中継のメインキャスターを務めてきた。番組では過去の名シーンを振り返り、メダリストたちの“現在地”を調査した。

その中で２００９年ベルリン大会の男子１００メートルで世界新記録の９秒５８をマークして金メダルを獲得したウサイン・ボルト（ジャマイカ）と取り上げた。「人類最速の男」と呼ばれる男が１１年大邱大会では決勝でまさかのフライング。この年から１度のフライングで失格とルールが変更されていたため、ボルトは失格となってしまった。

この映像をスタジオで見ていたＭＣの加藤浩次は「世界のどんだけの人がボルトの１００メートルが見たいと思っているか！お前、空気読めやと思いますね」とまくし立てた。すると織田は「僕はボルトはエンターテイナーでわざとやったと思っていますよ」とひとこと。スタジオは騒然となった。

織田は「僕はその直前の大会まで全部見ている。どのくらいの調子か分かっているわけです。良くなかった、その年は」と語り、「やれば金はとれるんですよ。でもみんなが金では満足しない。『彼は９秒３くらいで走れるのでは』とか僕を含め勝手なことを言い出していた」と私見を述べた。

これに加藤は「だから攻めたスタートしたのか」と納得。織田は「そう、一発勝負に賭けたんだと思う。ダメであってもいい、という」と持論を語った。